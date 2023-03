Diseñó un cargador para autos eléctricos y su idea fue premiada

Ingeniería, sustentabilidad, creatividad y hasta trabajo en familia. Todo eso conjugó el proyecto que pensó Matías Tello y que le valió ser el único ganador de una beca de incentivo en todo el país. El estudiante ideó cómo funcionaría un cargador inalámbrico para autos eléctricos y puso su nombre y el de su universidad en lo más alto.

El joven es alumno de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA). Está cerca, pero muy cerca, de recibirse: este miércoles defenderá su tesis y obtendrá el ansiado título, a sus 25 años.

Como forma parte del Laboratorio de Control Automático (LCA) de la institución y allí ya trabajan en la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías, decidió presentar una propuesta en la convocatoria de Becas Santander para promover ideas que ayuden a disminuir la emisión de carbono a la atmósfera y a combatir otros problemas ambientales.

“Nos anotamos a mediados de diciembre y hace unos días nos enteramos que fuimos los ganadores. Era una sola plaza a nivel nacional, que te da un incentivo de cien mil pesos. Además, el primer puesto recibía un lugar para participar en un congreso en Buenos Aires de la Academia Nacional de Ingeniería”, contó el joven.

El proyecto consistió en diseñar una estación de carga para vehículos eléctricos que se autoabastezca, es decir que no utilice el servicio de la red domiciliaria. “El auto se carga a través de un campo electromagnético que se genera en la plataforma, gestionado por una tecnología 4.0 y alimentado por paneles solares. De ese modo está aislado de la red doméstica, para que la energía sea más pura y no haya interferencias”, sintetizó.

El estudiante sostuvo que es algo similar a lo que desarrollan en el laboratorio de la facultad, pero a lo que le dieron una vuelta de tuerca. De hecho, la tesis que defenderá la semana que viene también está relacionada con la temática, ya que considera que es hacia donde apunta la industria automotriz.

Ingenio familiar. Matías con su madre, Analía, quien colaboró en la idea.

“En Argentina no está tan desarrollado, pero cada vez se requieren más alternativas a los vehículos de combustión interna, que son tan contaminantes. Y no estamos tan lejos de poder lograrlo. En el LCA hay varios profesores y estudiantes que han logrado convertidores de potencia que tienen eficiencias del 98 o 99 por ciento. Lo único es que todavía son muy robustos y requieren de una red trifásica, que todavía no está distribuida en la provincia. Pero es algo factible”, expresó.

Más allá de su propio recorrido, Matías aprovechó los conocimientos de dos personas muy cercanas para que sumen otras miradas. Por un lado, estuvieron los aportes de su padre, Cristian Tello, quien tiene una empresa dedicada a la instalación de sistemas de energía fotovoltaica. Y, por otra parte, su madre Analía Mei, quien le dio su visión como especialista en Comunicación Sostenible.

“Cada vez más estamos yendo hacia ciudades sustentables, donde haya estaciones de carga para este tipo de transportes, pero también de monopatines, motos, bicicletas. Hacia ese lugar vamos y es muy importante que nuestros jóvenes estén trabajando en esto; sería muy lindo implementarlo en Villa Mercedes", expresó la mujer.

Además del incentivo, Tello ya tuvo otra gran noticia. También ganó una beca para continuar su formación en el Conicet y realizar un doctorado en Ingeniería a partir del 1º de abril.

“Fue una experiencia hermosa poder trabajar juntos, más allá de que venimos de campos que puedan parecer diferentes. Poder aunar sus conocimientos y los míos fue increíble", dijo la madre.