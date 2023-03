Agravaron la acusación contra dos hermanos y los enviaron a prisión

Sus abogados no pudieron contrarrestar las pruebas reunidas por la fiscalía hasta el momento, pero intentaron que los jóvenes continuaran libres mientras siguen investigándolos. Para eso ofrecieron fianzas y la seguridad de que no evadirán a la Justicia, pero tampoco tuvieron suerte y el juez Alfredo Cuello resolvió enviar al Penal a los hermanos Horacio y Sebastián Guerrero, imputados por el asalto a la estancia La Morena de El Morro en octubre pasado. Además, agravó la calificación de uno de los dos delitos por los que lo acusan. No obstante, una de las defensas adelantó que pedirá una audiencia de revisión de la prisión preventiva para revertir el encarcelamiento.

El robo ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 21:45. Las víctimas fueron el dueño del campo y su hija; el botín constó de un cheque en blanco, chequeras de banco Macro y otra de banco Francés; relojes de colección, objetos bañados en oro, armas de fuego tipo carabinas y pistolas, y teléfonos celulares.

Siguiendo la pista del auto que habían utilizado los asaltantes, un Fiat Cronos blanco, los investigadores llegaron al primer sospechoso días después, Lucas Rodrigo Scodelari, detenido el 24 de octubre. El vehículo era de su padre, pero lo utilizaba él; además, se constató que le había vendido una de las armas robadas a un vecino. El 2 de noviembre, la jueza Mirta Ucelay le dictó la prisión preventiva.

En su denuncia, las víctimas dijeron que creen que en el hecho participaron entre cinco y seis personas, por lo que la investigación continuó (y continuará). Uno de los principales indicios que llevaron a los Guerrero fue el informe de geolocalización de sus teléfonos, que los ubicó en la zona de hecho al horario del asalto; también, filmaciones de cámaras de seguridad.

Antonio fue arrestado el viernes 10 de marzo en su casa del barrio AMPPyA de la capital; Sebastián se entregó tres días después en una comisaría también de San Luis. En la audiencia de formulación de cargos que se celebró el jueves 16, Antonella Zanglá, abogada del primero, y Esteban Bustos Bridarolli, quien asiste al segundo, solicitaron ocho días de prórroga de la detención.

El trámite para definir su situación procesal se reanudó este jueves con el juez Alfredo Cuello subrogando el Juzgado de Garantías 2. Daniela Estrada, la fiscal del caso, no solo repasó las pruebas en contra de los hermanos, sino que planteó una reformulación de cargos. En principio, los Guerrero fueron acusados por "Robo calificado por ser en poblado y en banda, agravado por el uso de un arma de fuego" y "Privación ilegítima de la libertad", pero la funcionaria judicial pidió mutar el segundo delito a “Privación ilegal de la libertad agravada por ser con violencia y amenazas”.

Peligro procesal

Argumentando que existe el peligro de que los hermanos se fuguen, entorpezcan la investigación, que puedan interferir en la identificación de otros posibles sospechosos o influir en su compañero de causa ya preso, Estrada pidió preventiva para ambos hasta que culmine la investigación contra Scodelari y la audiencia de control de acusación consecuente, que se celebraría el 2 de julio.

“Quiero dejar en claro que considero que la prisión preventiva en el caso de Antonio fue excesiva, porque probamos y acompañamos medidas alternativas, como una fianza de 200 mil pesos, una caución juratoria personal para la comparecencia del imputado dentro del proceso y que se presentara en fiscalía dos veces a la semana, pero entendieron que existía peligro real de fuga. Por mi parte, considero que, con base en el delito y la expectativa de pena, la medida fue excesiva y ya interpuse un recurso de revisión de la medida coercitiva”, le comentó Zanglá a El Diario ayer.