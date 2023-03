Ciencia ficción y poesía se conjugan en “Cylogs”, un libro de Anuar Cichero

La ciencia ficción y la poesía se conjugan en “Cylogs”, el nuevo libro del puntano Anuar Cichero, una obra que narra la bitácora de vida de una especie de híbrido entre humano y máquina que tiene la función de escribir poesía y la recopila en logs, un término de la informática para designar los registros de funcionamiento que deja un programa cuando se ejecuta. El poemario, que fue escrito entre 2014 y 2022, lleva impregnado un momento muy importante en la vida del autor que se constituye como una bisagra entre su pasado como estudiante de informática y su presente como poeta y licenciado en Letras. "Cylogs" tendrá su presentación oficial este lunes bajo la editorial Perniciosa.

Desde chico, Anuar atesora dos pasiones: la lectura y las computadoras. Siempre su padre le regalaba libros que devoraba, ese hábito decantó más tarde en la escritura, específicamente de poemas. Pero cuando terminó la secundaria, decidió estudiar Ingeniería en Sistemas. Las largas horas de estudio de lo que poco a poco se dio cuenta no era lo que quería hacer el resto de su vida, las fue compensando con pequeños momentos de escritura, de esa forma mantenía lo insostenible, una carrera universitaria que no era para él.

Tomó, probablemente, una decisión muy difícil, pero que le alivianó eventualmente la carga emocional y el estrés de hacer algo que no le gustaba. Dejó los estudios en computación y comenzó en la ciudad de Córdoba la licenciatura en Letras, ahí encontró su vergel intelectual y en la actualidad es profesor de esa misma carrera, pero en la Universidad Nacional de San Luis. “En algún momento en 2006 me empecé a animar a publicar lo que escribía y lo publicaba en una página de poesía que tenía un funcionamiento similar a un foro y era como un taller, porque otros usuarios me hacían comentarios y me daban consejos. Y desde ahí no he dejado de escribir, ahí hice el click y descubrí lo que quería hacer”, recordó.

Cuatro libros de poemas tiene publicados Anuar Cichero. "Cylogs" fue editado por Perniciosa.

“'Cylogs' es un libro de poesía, que trata de imaginar cómo sería el diario de un cyborg, una especie de ser ficticio que tiene esta idea de ser no un robot, pero sí una máquina con una función específica: escribir poesía. El libro narra en forma de poemas el día a día en la vida del cyborg, pero tiene como una especie de juego ficticio que es que el diario fue encontrado muchos años después de ser escrito, en fragmentos, por un recopilador, que vendría a ser yo, que hace algunas aclaraciones, como notas del editor del libro”, explicó Anuar.

La historia transcurre en Córdoba en 2014 y el diario es encontrado muchos años después. “Está teñido por una atmósfera un tanto apocalíptica, pero las imágenes son como del día a día del presente de cuando lo escribí, que fue por 2014, como una especie de futuro, pero con aroma a presente”, sostuvo.

Este es el cuarto libro que publica el autor, todos ellos de poemas. El primero salió en 2013 y se llama "Junio César"; luego "Ososolar", un proyecto realizado con una editorial independiente, y más tarde en 2015, editó "Quarks". “Ahora estoy trabajando en un libro de poemas y crónicas que relatan una experiencia que tuve en Benín, Nigeria, cuando fui a hacer una residencia artística en ese país. Además tengo otro proyecto que es un libro de cuentos que empecé a escribir durante la cuarentena y de a poco los voy agarrando”, contó.