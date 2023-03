Bruno Pinto traerá su sintonía de amor

Con una canción que lo acompañó en muchos procesos y momentos de su vida, Bruno Pinto vuelve a San Luis para mostrar "Más humano", el nuevo single que salió hace pocas horas y será tocado por primera vez en vivo este viernes a las 20 en Comuna club, el lugar que ya lo recibió en 2021 y 2022. En su estreno, el compositor sanrafaelino se remonta a sus épocas de adolescente y describe una forma de amar que le dejó secuelas y recuerdos.

Bruno compartirá escenario con Berlina, la ascendente cantante puntana, y suma una nueva colega a su amplia lista de artistas locales que se transformaron en amigos. Para el músico de 18 años, San Luis es un buen destino para visitar gracias a la calidez de la gente que lo habita.

"Allá siempre me encuentro con gente que me escucha. De regalo les llevo un show que devuelve todo el amor que me dieron. Será un recital tranquilo para marcar presencia. La próxima vez volveré con mi banda y una propuesta más enérgica", contó Bruno desde su localidad.

Pinto describió que "Más humano" es un sencillo que tenía guardado y que representa una forma de vivir y ver el amor adolescente. "Al componer mi intención es hacer catarsis, sacarme lo de adentro y moldearlo en un producto que se identifica con las ideas que tienen los demás. Me gusta abrazar musicalmente a quienes se encuentran en la misma sintonía que yo", agregó.

Bruno es músico desde los 9 años. Sus padres, el pianista Gabriel Pinto y la escultora Eliana Bouyer, le inculcaron el cariño por la música gracias a que en su casa las canciones son cosa de todos los días.

"Mis padres son melómanos exquisitos. Aparte vengo de una familia repleta de artistas que comienza con mi tatarabuelo, que era fotógrafo. Era imposible no seguir por el mismo camino", contó el joven que conformó su primera banda a los 10 años, que se llamó Bajos Recursos, y luego armó un Pinto Trío junto a su padre y su hermano Luca.

En el 2019 se dio cuenta de que escribir le traía la facilidad de desahogarse y de vivir en un modo de introspección. Sacó su primer tema con todos los miedos del mundo y fue tan bien recibido entre sus seres queridos que decidió seguir por el camino de la composición. "Luego lancé mi primer disco y llegaron más sencillos que me llevaron a enroscarme en una rueda musical de la que no quiero salir nunca más", expresó.

El año pasado Bruno terminó el secundario y decidió que la música lo acompañaría en su futuro. Ahora forma parte del sello Del Valle, que se transformó en un colectivo de artistas que se acompañan para crecer en el ambiente indie de San Rafael.

"El sello está explotado de proyectos, pero apuntamos al acompañamiento. Más que un sello es un grupo que empuja para adelante. Por momentos a uno le toca estar de taquillero, de staff o vendiendo rifas para generar movimiento dentro de San Rafael. Queremos que todos mejoremos y seamos capaces de apoyarnos y salir adelante", explicó Pinto, quien trabaja con grupos y solistas como Los Hijos del Tiempo, Sol Lorenzo, Sixteen G y Cerro Dublín, entre otros.

HUMANOIDE

DÍA: Viernes 3 de marzo

HORA: 20

LUGAR: Comuna

ENTRADA: Gratis