El Volcán: avanzan dos obras para mejorar la calidad del agua

El gobierno provincial instaló dos módulos potabilizadores en la planta de agua de la cooperativa de El Volcán que permitirán mejorar la calidad del recurso que utilizan los vecinos y aumentar el caudal. Otra obra que se está realizando de manera paralela es una derivación del acueducto de La Florida II que canalizará el líquido del embalse homónimo a la infraestructura de la localidad.

Señalaron que una inversión de 150 millones de pesos fue destinada a los dos módulos, el sistema electromecánico, químicos y el tinglado que protege a cada estructura. Cada uno de los módulos pesa doce toneladas, por lo que tuvieron que ser colocados con una grúa.

"Se instalaron dos plantas modulares potabilizadoras de 40 mil litros por hora cada una. Cuentan con una tecnología especial que tiene un proceso de flotación para tratar el agua que viene del dique La Estrechura, que no es de buena calidad. Tiene mal olor y sabor, y para potabilizarla se gasta mucho dinero en químicos. El proceso se hacía en la planta tradicional que tiene el pueblo y ahora se hará en estos dos nuevos centros", precisó el jefe del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón.

El funcionario destacó que las tareas están pensadas para darle seguridad hídrica a El Volcán para los próximos veinte años. "Si bien en la localidad viven en forma permanente unos 3 mil habitantes, en temporada se duplica la población y estas dos plantas podrán abastecerlos sin inconvenientes", destacó.

Yanzón aseguró que los módulos tienen un proceso innovador que no poseen todas las plantas de agua de la provincia y dijo que son estructuras sumamente necesarias. "Estamos pensando que en noventa días el proyecto va a estar terminado. Hicimos el montaje. Faltan las obras internas, la zona de equipamiento electromecánico y de químicos, más el ecualizador de ingreso", describió.

En el gobierno puntano señalaron que la construcción de la derivación del acueducto de La Florida II tiene un avance de obra del 50 por ciento. Describe un recorrido de casi doce kilómetros, nace de la cámara 35 y llegará a la infraestructura de tratamiento de El Volcán. "Estamos a cinco kilómetros de llegar a la planta. El acueducto traerá agua del dique La Florida. El proceso de tratamiento se efectuará en la planta tradicional del pueblo", detalló.

Esta otra mejora integra los trabajos generales que se están realizando en el acueducto de La Florida II, que tiene una inversión de 2.400 millones de pesos. "Con estos proyectos ejecutados, El Volcán contará con agua cruda desde los diques La Estrechura y La Florida, lo que le da una seguridad hídrica para su crecimiento a futuro", resaltó.

Un cambio para los vecinos

El intendente Ricardo Callegaro se mostró feliz con la instalación de los nuevos módulos potabilizadores. "Es muy lindo presenciar esta obra. Les va a cambiar la vida a los habitantes de El Volcán; es un éxito para nosotros", aseguró y dijo que "son obras que no caen del cielo, hay que gestionarlas. Si no fuera por nuestro Gobernador y Yanzón, no tendríamos estos potabilizadores".

También se refirió a la obra de ampliación del acueducto La Florida II, que ahora incluirá a El Volcán, cuando en principio solo iba a beneficiar a Juana Koslay y la capital de San Luis. "Ya vienen los caños pasando el cementerio. Será un agua excelente, que sumada a estos módulos va a lograr que el recurso sea casi mineral", se entusiasmó Callegaro.

Redacción/MGE