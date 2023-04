Se busca DT: la dirigencia ya hizo los primeros contactos

Ya sin la presencia de Martín Astudillo en el mundo Juventud, la dirigencia empieza a pensar en nombres de posibles reemplazantes para que tomen el timón de este barco, al que le queda un océano largo por delante en esta primera fase del Torneo Federal A de Fútbol. Lo hacen con calma, con cierta prisa, pero intentando no pifiar en un tema tan importante y tan sensible para el club. En tanto Walter Sanfilippo, el coordinador de inferiores, ya lleva un par de prácticas con el plantel profesional.

Dentro de lo caótico que es cambiar un líder de grupo en medio de una competencia, el "Juve" cuenta con un guiño del calendario, ya que tras el partido del domingo en el que recibe a Peñarol de San Juan, el equipo tendrá fecha libre y eso le podría dar un mejor tiempo de trabajo al nuevo entrenador.

Desde la dirigencia ya comenzaron sondeos, charlas y propuestas. El club se ha comunicado con al menos tres entrenadores, dos de ellos muy importantes.

"No creo que podamos tener el técnico antes del fin de semana, porque a los que hemos llamado son entrenadores que están especulando con la posibilidad de dirigir en la Primera Nacional; y teniendo en cuenta que este fin de semana algunos equipos de esa categoría podrían quedarse sin DT dependiendo de los resultados, es factible que no podamos cerrar la contratación al menos de ellos hasta después del lunes, aunque corremos el riesgo de que se vayan a una categoría superior, esa es la realidad", explicó Gonzalo Salgueiro, el manager del "Auriazul".

"Apuntamos a un entrenador importante. La realidad es que no sabemos si lo vamos a poder conseguir. Los primeros llamados apuntaron a eso y la respuesta que recibimos no fue negativa, pero sí fue de pedir un tiempo para pensarlo. Vamos a tomarnos al menos un día más para llamar y definir cuáles son los 2 o 3 a los que apostamos finalmente".

Hoy si te tengo que decir quien va a ser el DT de Juventud, no podría darlo ni con un 50 por ciento de confirmación (Gonzalo Salgueiro- manager de fútbol del Club Juventud Unida Universitario)

Mientras todo eso sucede, el comunicado oficial de la desvinculación del “Pulpo” Astudillo en las redes sociales fue casi un cabildo abierto en el que los hinchas se permitieron proponer algunos nombres que podrían suceder al mendocino.

Varios usuarios proponen a uno que fue ídolo en su etapa de jugador como es Darío Caballaro, quien, aseguran, conoce bien el club. También hay quienes se inclinan por uno que ya fue jugador y también entrenador del equipo, como es Gerardo Quiroga, siempre hablando del medio local.

Otros opinan que lo ideal para este momento es traer un técnico que tenga experiencia en la categoría y que le pueda dar desde su lugar la tranquilidad a los jugadores. En ese tren aparecen nombres como Marcelo Fuentes que dejó una buena imagen en el club. En la publicación de El Diario en Facebook también surgió el pedido por Pedro Dechat, el último en conseguir un ascenso con este equipo.

"La realidad es que no tenemos tiempo de estar pendientes de las redes sociales. Sabemos que nos vamos a encontrar a veces con opiniones negativas, que son entendibles por los malos resultados y porque sabemos que viene de gente que quiere al club. También sabemos que las redes sociales se prestan a que haya una intencionalidad para postular a gente querida. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor por el club y sabemos que esta vez no podemos pifiar. Ya nos equivocamos de arranque y ahora no podemos fallar", explicó el manager.