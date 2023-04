Los demonios vuelven a la pantalla grande en "Evil dead: el despertar"

No apto para oídos sensibles ni impresionables, la nueva entrega de "Evil dead: el despertar" llegó a las salas de Cinemacenter San Luis. El famoso "Libro de los muertos" se abre para que los demonios se escapen y hagan de las suyas en la película dirigida por Lee Cronin y protagonizada por Alyssa Sutherland y Lily Sullivan, que incursiona en el cine "gore".

El lunes pasado se realizó la avant premiere en la sala 5 de Cinemacenter y una multitud pudo conocer a las nuevas víctimas de una película que está cargada de sustos repentinos, también conocidos como "jump scare", un recurso que últimamente se utiliza con frecuencia en las producciones de terror. Quienes esperan por ir a verla deberán saber que de una escena muy tranquila pueden ocurrir más de un "jump scare" gracias a la banda de sonido de la película.

La trama tiene como protagonistas a dos hermanas que se reencuentran y tienen varios temas por hablar. La noche transcurre con tranquilidad hasta que un terremoto acontece en la ciudad y abre un agujero inesperado en el estacionamiento del edificio donde vive una de ellas con sus tres hijos.

En ese agujero, el hijo varón encuentra el temeroso "Libro de los muertos" y, sin saber de qué se trata, desata la furia de los demonios que se escapan y hacen estragos en el cuerpo de su madre.

Todo lo demás es una aventura de una hora y media de duración repleta de brutalidad, hostigamiento, derramamiento de sangre y horror por donde se mire, principalmente si la audiencia se topa con los ojos de la madre endemoniada que rompe la cuarta pared en algunas ocasiones.

Lo positivo de la película es que va al grano y al centro de la historia sin tantos rodeos. A los pocos minutos de comenzada, la sangre empieza a bañar los escenarios elegidos y no deja de ser la protagonista.

El ambiente tétrico y oscuro también se lleva sus buenas impresiones, porque logra que el espectador se mantenga en ese lugar tan amenazante en el que viven los protagonistas.

La emblemática motosierra, que aparece tanto en la saga más antigua de "Evil dead" como en la reversión que hubo en el 2011, no falta en la nueva entrega y termina de darle el plus a la película que dejó boquiabiertos a muchos en la avant premiere organizada por "Hablando de cine". A otros deja espantados por la cantidad de sangre; y algunos decepcionados por la utilización de los mismos recursos que no asustan, sino que preocupan a quienes esperan no dormir por las noches por la cantidad de pesadillas que puede generar la película.

Quizás era necesario un poco más de contexto dentro de la historia para quienes no conocen lo que significa "Evil dead" en el mundo del cine de terror. Pero el final, los giros inesperados y la trama circular que propone mantendrán entretenidos a los puntanos.

Más terror y el rey del animé en la actualidad

El terror tendrá una participación central esta semana en la cartelera de cine. Tanto en San Luis como en Villa Mercedes, además de "Evil dead: el despertar", llegará a partir de hoy "Renfield: asistente de vampiro", una producción que tiene a Nicolas Cage en el inusual papel de terror.

La película cuenta la historia de un torturado ayudante de Drácula en una versión en la que el narcisismo del protagonista se torna insoportable.

Renfield tiene la obligación de conseguir las víctimas de su amo y obedecer todas sus órdenes, algunas reñidas con las buenas costumbres y la forma de pensar del protagonista.

Con algunos toques de comedia, la transformación del ayudante que descubrirá un mundo nuevo (aunque antes deberá ver la forma de escapar de las garras de su jefe) será el centro de la historia.

La otra película que se estrenará en Cinemacenter es "Suzume", un animé de Makoto Shinkai, uno de los directores estrella del momento, que sigue a una pareja de jóvenes que deben abrir puertas metafísicas que se encuentran en lugares despoblados de Japón.

Redacción / NTV