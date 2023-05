El joven que mató a su amigo dijo que el otro chico no le hizo señas

El miércoles, en la audiencia en la que Emiliano Busso fue notificado formalmente del delito por el cual está detenido, el joven dio su versión sobre lo que pasó la noche del lunes, en el campo El Moro. Su relato coincidió con la reconstrucción del hecho que hizo el fiscal instructor Francisco Assat para sostener la acusación en su contra. Narró que fue con sus amigos, Williams Domínguez, Ian González y Camilo Tallone, a cazar jabalíes a la estancia vecina a Buena Esperanza, como tantas otras veces. Pero insistió en que algo pasó, porque a diferencia de las otras ocasiones, Camilo se separó del grupo y no encendió la linterna para que el resto pudiera distinguirlo en medio de la oscuridad y no lo confundiera con un animal. Dijo que, por eso, cuando vio un bulto negro moverse, pensó que se trataba de un chancho y disparó, no sin antes revisar al menos dos veces la mira de su rifle.

El muchacho de 23 años contó que llegaron al campo, ubicado a unos 35 kilómetros de Buena Esperanza, alrededor de las 19:30.

"Entramos para adentro (del campo), una vez que llegamos a los maíces, escuchamos los chanchos que andaban en el monte", narró. Afirmó que con Tallone decidieron en que se irían al "apostadero" (un lugar elevado que les da a los cazadores una vista privilegiada de sus presas) y los otros dos jóvenes se fueron a la "picada", que "es lo que divide el maíz del monte", explicó.

"Con una linterna ellos nos iban a avisar dónde iban a estar", relató. En un momento, los cuatro se volvieron a juntar. "Estuvimos hablando de cómo íbamos a hacer para sacar a los jabalíes de los maíces", contó. Dijo que acordaron que él se apartaría del resto y se iría al "apostadero", mientras los otros tratarían de guiar a la piara, siempre distinguiéndose con las luces de sus linternas.

En un momento vio a los animales bajar por una loma, entonces apuntó con su arma. "Vi un bulto en el piso, de igual tamaño que los chanchos, entonces apunté, levanté la mira y volví a bajarla, el bulto seguía ahí, y disparé", contó.

"Vieja, soy yo", le gritó Tallone. "¿Te pegué?", le preguntó Busso. "No sé", le contestó malherido su amigo y se desvaneció en el suelo.

El disparo del rifle, de grueso calibre, le perforó el costado derecho del cuello y salió por el otro extremo. Desesperado, Busso gastó todos los proyectiles que había llevado, para llamar la atención de sus amigos y de alguien más que estuviera en la estancia para que se acercara a auxiliar al joven.

"Yo sé que soy culpable, pero no tengo nada que esconder sobre lo que pasó... Cansado de ir a cazar y nunca me había pasado algo así. Yo levanté la mira dos o tres veces, antes de disparar. Pero nunca imaginé que Camilo se había quedado atrás, que se había separado del resto y que no estaba usando la linterna, porque jamás se alumbró", manifestó.

El fiscal le formuló cargo por el delito de "Homicidio culposo", porque entendió que mató a Tallone sin intencionalidad, pero con negligencia. El defensor, Germán Anabitarte, por su lado, solicitó una prórroga del arresto de ocho días para su cliente.

Redacción / NTV