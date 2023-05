Rafael Nadal anunció que se retirará en 2024

El tenista español Rafael Nadal anunció que el 2024 será su último año como profesional y que no jugará Roland Garros, el Grand Slam que ganó en 14 oportunidades. La noticia la dio durante una conferencia en su academia de tenis.

El mallorquín padece una complicada lesión en el psoas, que lo tiene a maltraer desde que comenzó la temporada. Fue por esto que solo pudo disputar el Abierto de Australia en enero, donde cayó en la segunda ronda, pero a partir de allí no logró retornar al circuito.

Durante la conferencia de prensa, confesó que “estos años han sido realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, mi nivel ha sido muy bajo”, y adelantó que “llegar a fin de año y jugar la Copa Davis podría ser un objetivo”.

Fue luego de ese comentario cuando lanzó la afirmación que todos los amantes del tenis temían: “Quiero encarar el año que viene con garantías de poder disfrutarlo porque será el último”.

De todas maneras, aseguró que en su último año “mi intención es llegar a los torneos que me apetezcan, llegar a esta gira de polvo de ladrillo y ser competitivo para ganar los torneos. No voy a jugar mi último año para ser una mera comparsa”.

Con respecto a la lesión en el psoas, subrayó que “lo he intentado todo, pero no he mejorado”, y continuó: “Voy a parar y no entrenar. Fueron meses de mucha frustración y tengo que ponerle freno a todo”.

En Roland Garros, Nadal es dueño de una hegemonía nunca antes vista en la historia del tenis. Participó del torneo en 18 oportunidades, ganándolo en 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) y perdiendo solo tres partidos (uno contra el sueco Robin Soderling en 2009 y las otras contra el serbio Novak Djokovic, en 2015 y 2021), mientras que en 2016 debió bajarse durante el torneo por una lesión. Su récord allí es de 112 triunfos y solo 3 derrotas.

Su ausencia en este torneo, donde venía participando ininterrumpidamente desde 2005, lo hará salir del top 100 por primera vez desde 2003.

Nadal, que el 3 de junio cumplirá 37 años, ganó 92 títulos a lo largo de su carrera, 22 de ellos fueron Grand Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Abiertos de Australia y 2 Wimbledon) y otros 36 de Masters 1000. Además, fue N°1 del mundo durante 209 semanas.

NA / NTV