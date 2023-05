Alberto Rodríguez Saá reivindicó el modelo económico de la provincia

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, afirmó que “San Luis es soberano y tiene independencia económica”, reivindicando así el modelo administrativo que le permite a la provincia sostener una política de crecimiento en un contexto inflacionario nacional. Las declaraciones fueron durante la entrevista que brindó este viernes en el programa radial “La mañana de Mercedes”, conducido por los periodistas Javier Furlotti y Alejandro Bustos, y que se emite en Villa Mercedes.

El primer mandatario destacó las acciones que el gobierno provincial ejecuta para responder a las necesidades de los sanluiseños. Entre ellas, mencionó el pago de sueldos antes que finalice el mes y el presupuesto equilibrado que permite la aplicación de medidas como los aumentos salariales, los programas de créditos blandos para emprendedores y trabajadores de la administración pública, como también la aplicación de la cláusula gatillo para actualizar los aumentos siempre que sea necesario.

Además hizo hincapié en las políticas en salud, educación, seguridad y obras públicas ejecutadas y en vías de realizarse.

ANSL/ VM Multimedios.

“La inflación de ahora es tremenda, además de que te hace perder el pensamiento estratégico. Estás pensando en el mes que viene, en mañana, no podes proyectar lo que va a pasar el próximo año. Este no es un problema nuestro, somos víctimas de la inflación”, explicó el gobernador, y agregó que la Provincia busca con las nuevas medidas económicas equilibrar los sueldos de los trabajadores para que no pierdan valor adquisitivo en este contexto.

“Ayer (en referencia a este jueves) simbólicamente, voluntariamente y libremente, hubo una suerte de apagón en la provincia con resultados imponentes. Este tema tiene que ser agenda. Salgamos de la grieta y no le echemos la culpa al comerciante que uno lo ve desesperado”, aseguró Rodríguez Saá en referencia a la medida convocada por el candidato a gobernador por el lema Unión por San Luis, Jorge “Gato” Fernández, en repudio a la inflación nacional que este mes alcanzó el 8,4% en el país.

Además, se refirió a la importancia de la actividad industrial en Villa Mercedes y su expansión hacia el ámbito internacional.

“De Mercedes salen comerciantes que lideran en Argentina y casi son multinacionales. Mercedes es eso y cuando se hacen obras, hay que estar cerca del comerciante”, indicó el Gobernador.

ANSL/ALG