Cristina Fernández en Plaza de Mayo: "Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este jueves que aunque "hagan lo que le hagan", la quieran matar o meter presa, ella "es del pueblo" y llamó a fundar un nuevo "pacto democrático" con todos los sectores políticos.

"Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", exclamó la exmandataria ante militantes que coreaban 'Cristina Presidenta' en una colmada Plaza de Mayo, donde encabezó bajo una lluvia torrencial un acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente, junto a la primera plana del Frente de Todos (FdT).

En su primera aparición en un acto masivo tras el atentado que sufrió el 1º de septiembre del año pasado, la vicepresidenta instó a la "renovación del pacto democrático" que, dijo, se fundó el 10 de diciembre de 1983 en Plaza de Mayo.

En esa fecha, rememoró, los jóvenes convocados por el entonces presidente Raúl Alfonsín "horrorizados por la tragedia de la dictadura reclamaban un país diferente" y quedaba "erradicado y prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual".

Acompañada en el escenario por funcionarios, legisladores y dirigentes del oficialismo y por sus nietos, la exmandataria propuso "tres ejes" para la etapa que viene, aunque se privó de designar precandidatos para las elecciones.

El primero de los ejes propuestos fue rediscutir el acuerdo con el FMI porque, advirtió, "si no logramos que sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan".

"¿Se creen que van a poder pagarlo únicamente con commodities? No, olvídense de eso porque además, finalmente, las commodities las terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para seguir debiendo. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política tiene que ser también la solución", argumentó la Vicepresidenta.

Y luego completó el planteo con una propuesta: "En todo caso que lo aten a un porcentaje de las exportaciones pero que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima", profundizó.

En segundo término, planteó repensar la administración de los recursos naturales, al advertir que el país "no puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales aunque llueva o salga el sol", razón por la que se impone, subrayó, un "salto cualitativo, articular lo público y lo privado".

En el tercer eje de su discurso, habló de la necesidad de refundar el "pacto democrático" que la Argentina vivió al salir de la dictadura en diciembre de 1983, y consideró "necesario" volver a "darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina".

