Cárcel para 2 acusados de balear a una pequeña

Este jueves, ante el juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada, el fiscal adjunto Andrés Salas formuló cargos contra Carlos Javier Cucurutu y Ezequiel Fabio Guzmán por “Lesiones con arma de fuego” en perjuicio de una niña de seis años, a quien balearon el domingo pasado en un barrio de la capital. El magistrado resolvió procesarlos por ese delito y les dictó 40 días de prisión preventiva.

Cucurutu fue imputado como autor y Guzmán como partícipe necesario; ambos fueron representados por el defensor Oficial Carlos Salazar. Según expuso Salas, el domingo alrededor de las 12:30, ambos llegaron en una moto Brava 150 a un domicilio del barrio Sucre, ubicado en la esquina de San Juan y Abelardo Figueroa. Quien conducía era Guzmán y como acompañante iba Cucurutu.

Dijo que este último disparó hacia la vivienda, propiedad de Matías Arce, y que producto de las detonaciones le provocó dos lesiones en la pierna izquierda de una niña de seis años, hija del dueño de casa. Aseguró que un testigo describió que quien realizó los disparos fue un hombre robusto que vestía una campera negra y que tras el ataque escondió el arma entre él y el conductor; otro testigo que los persiguió dijo que escaparon por calle Abelardo Figueroa, que luego doblaron por Lamadrid y que reconoció a Cucurutu.

El denunciante expuso que tras escuchar las detonaciones puso a resguardo a su pareja y sus dos hijos en el baño y salió a ver qué había sucedido. Fue allí cuando un vecino le advirtió que dos hombres habían disparado contra su casa.

Arce regresó a la vivienda y observó que a su hija le sangraba la pierna. Cuando le levantaron la calza pudo ver que tenía dos lesiones, por lo que llamó a la Policía y la ambulancia. Los médicos que la atendieron certificaron que tenía “dos lesiones circulares de borde lisos, es decir con orificio de entrada y salida, que serían de un proyectil de pequeño calibre”.

Ocho impactos

El fiscal detalló que en la puerta de ingreso de la vivienda de Arce los investigadores detectaron ocho impactos sin perforación y refirió que la esquirla de uno de ellos ingresó por debajo de la abertura y lesionó a la niña, que estaba detrás.

Mencionó que horas más tarde, personal del Departamento de Investigaciones comenzó con la pesquisa y en la calle Don Bosco al 1100 vieron salir de una vivienda a Cucurutu en una Brava 150. Lo siguieron hasta que llegó a la intersección con Doctor Esperanto, donde hay un negocio.

Luego, el martes, los investigadores realizaron dos allanamientos: uno en Don Bosco al 1100, donde reside Cucurutu, y otro en Doctor Esperanto al 500, donde vive Guzmán. Salas detalló que en el primer domicilio secuestraron la moto, una campera negra, un chaleco rompevientos, un casco, una escopeta desmontada, cartuchos de escopeta, un par de ojotas y una bermuda. En el segundo se incautaron de una réplica de aire comprimido, un pantalón, dos cascos y una campera.

Como parte de los elementos secuestrados guardaban relación con el hecho investigado los sospechosos fueron arrestados.

Salas resaltó que cuenta con pruebas como el Informe Policial Homologado (IPH); la denuncia; testimonios; el informe de la revisación médica realizada a la víctima; los registros de cámaras de seguridad e informes de los allanamientos. Aseguró que todas ellas, más otras que restan por producir, son elementos de convicción suficientes que acreditan la existencia del hecho y la autoría y participación de los imputados.

Por todo ello solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos y fundó el pedido en que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados, dado que aun resta tomar testimonios. Mencionó que por poco el hecho no pasó a mayores, y también que en 2020 Guzmán fue condenado a tres años de prisión en suspenso por “Robo calificado con escalamiento y encubrimiento agravado, en concurso real”.

Investigación "deficiente"

A su turno, Salazar cuestionó la investigación de la fiscalía, a la que calificó de “deficiente”. Dijo que el relato del hecho fue confuso y que la calificación de la figura penal imputada está mal configurada dado que, a su entender, no existió un dolo directo, es decir, una intención de herir a la nena.

Cuestionó que Guzmán solo haya sido sindicado por el simple hecho de mantener una “frecuencia de trato” con Cucurutu, tal como lo expresó el fiscal durante su alocución. Lo mismo hizo con los fundamentos de la solicitud de prisión preventiva.

“Me opongo a la formulación de cargos por no ser seria, no guardar criterio y no tener coherencia”, dijo, y aseguró que la pesquisa es “carente en todo sentido”. Solicitó la inmediata libertad de ambos o, en caso contrario, que la prisión preventiva fuera por 20 días. Al mismo tiempo exigió que la fiscalía discrimine la participación y las pruebas concretas en contra de cada uno de los acusados.

El juez se tomó un cuarto intermedio de diez minutos y resolvió dictarles prisión preventiva por 40 días a ambos por considerar que existen elementos mínimos, suficientes e indispensables para formular cargos y agregó que será trabajo de la fiscalía sostener las acusaciones. También explicó que fijó ese plazo porque lo consideró suficiente para que Salas pueda producir las pruebas que restan y, al mismo tiempo, resguardar a la víctima y su familia.

