Más de mil puntanos ya visitaron la pista de patinaje sobre hielo sintético

Una fantasía invernal cautiva a la gente en el Parque de las Naciones. Se trata de una pista de patinaje sobre hielo sintético que nuevamente abrió sus puertas para ser el atractivo principal de las vacaciones. Patricia Castro, jefa del Área del Programa Parques de la Secretaría de Turismo, contó que la apertura fue el 23 de mayo y desde ese entonces unas 1.100 personas patinaron en el predio. La entrada cuesta $500 (se puede abonar únicamente en efectivo) y pueden ingresar niñas y niños desde los 7 años. Los horarios de la actividad son de miércoles a viernes de 14 a 20, mientras que los fines de semana y feriados abren de 10 a 12 y de 15 a 20.

“La gente aprovechó el fin de semana largo y se animó a venir. Se nota mucho más la concurrencia los fines de semana. Durante la semana tenemos horarios sociales. Esperamos gente que se haya inscripto previamente como por ejemplo ONG, clubes, merenderos o escuelas. Cada uno de estos grupos se anota y pueden venir de manera gratuita de 14 a 16”, aseguró la funcionaria.

El Diario de la República visitó la pista ayer y comprobó lo complejo, difícil y divertido que es patinar sobre el hielo sintético. Alrededor de diez personas, al mismo tiempo y bajo la supervisión de una profesora, practicaban algunas técnicas y trataban de mantenerse en pie sobre las cuchillas. Enrique López estaba apoyado sobre el vallado que cubre el lugar, mientras miraba atentamente la práctica. “Vine con mi hija, quien viajó por el Día del Padre desde Córdoba. Me parece bárbaro que hagan estas actividades deportivas, porque yo me considero un deportista y me encanta todo lo que esté relacionado a eso. Me enteré de esto y quise traer a mi hija para que conozca y disfrute hasta que se vuelva a casa”, señaló.

Maximiliano Muñoz y su novia Bárbara decidieron desviar la caminata por el parque y se animaron a calzarse los patines por primera vez. “Vinimos a pasear al perro, vimos que estaba esto y quisimos probar. Yo estoy acostumbrado a andar en patines sobre ruedas, pero esto es más difícil y te cansa mucho. Igualmente, está muy bueno para que venga la gente que no conoce esto”, dijo Muñoz.

El valor de la entrada incluye los patines, un casco y un par de guantes. La travesía dura entre 20 y 25 minutos. “Es un deporte muy complejo y por eso hago como una guía básica de cómo debe ser la posición de seguridad, para que tengan más estabilidad al patinar. Les enseño a caminar, correr y deslizar (esa es la primera parte). Cuando veo que están un poco más duchos, les presento la propuesta de hacer un poco de hockey para que la actividad se vuelva más divertida”, contó la profesora a cargo, Triana López.

Jaquelina Ibáñez filmaba con su celular a un grupo de chicas que había llevado para pasar la tarde en el corazón de la ciudad luego de un partido de vóley. “Vine con mi hija, su grupito de amigas y mi nieta. Es la primera vez que veo una pista de hielo y recreamos esto de patinar, que solo se ve en las películas. Ahora que se vienen las vacaciones de invierno vamos a tratar de hacer todo este tipo de actividades, si el clima se presta, como hoy (por ayer), que estuvo hermoso”, apuntó Ibáñez, mientras que la música de fondo hacía bailar a todos los que aprendían a patinar.

Por último, la funcionaria recordó que cualquier grupo social puede inscribirse para participar al 2664486020. Una vez que el grupo junte los requisitos y las condiciones, podrán disfrutar de la pista de patinaje. “Con el valor de la entrada, acceden a los elementos necesarios, asistencia de emergencias médicas y un seguro médico. Además, tienen profesores especializados en patines”, indicó Castro.

Cabe aclarar que los grupos sociales deben tener una reserva previa y tienen que estar acompañados por un referente. El parque ofrece solamente el espacio, sillas y mesas, de 14 a 16.

Redacción/MGE