¿Qué hacemos? Los espectáculos que no te podés perder

► Los destacados de la semana

• JUEVES

Se acerca el final

Las últimas ruedas preliminares de “Proyecto Fama” van tomando forma en el casino Tropicana y los artistas de la ciudad siguen en la medida para pasar a la final. El público podrá alentarlos a partir de las 21. Participan Lucas Joel Miranda, Nilda Alejandra Molina, Pepa y Raaz Emmanuel.

• VIERNES

Las cosas que llevo

Más de treinta artistas, entre bailarines, músicos y cantantes, animarán el show “Bitácora puntana: danzas en un viaje”, que cerrará el mes en el Cine Teatro San Luis. La dirección general es de Gracián Quiroga para un show que comenzará a las 21.

► Para disfrutar

• MIÉRCOLES

Últimos fuegos

Junio se va y en All Right lo despiden con el recital de Pablo del Fuego, quien enciende las antorchas del rock y el funk. El concierto será a las 22, con entrada gratuita.

• JUEVES

Medicina para el alma

Manuel Yllanes, conocido como “Curandero”, lleva sus canciones a La Proa, de Villa Mercedes, para darle un antídoto musical al público que lo espera. Las entradas se pueden reservar al 2657 324105.

Tonadas de puro vuelo

Daniela Calderón es una de las referentes del folclore cuyano que con su guitarra no deja que la tonada deje de latir en los corazones. En All Right demostrará su talento a partir de las 22, cuando interprete su propio cancionero y algunos clásicos inolvidables acompañada por Laureano Busse. La entrada es gratuita.

• VIERNES

El color del folclore

Carlos Braile y "Rescoldo Trío" se juntan en Comuna para darle color al folclore en la Peña Arcoiris, que organizaron para todo público. Quienes quieran escuchar las nuevas voces del género podrán acercarse a partir de las 21.

Doble satisfacción

La noche del viernes se comparte entre “Doble pulso” y Mariano Giunta, mejor conocido como “Barba Roja”, que subirán al escenario de All Right con sus proyectos que se igualan por el amor al rock. La noche comienza a las 22, con entrada gratis.

• SÁBADO

La ópera folclórica

La camerata vocal Da Capo vuelve a presentar su espectáculo “Amor a la raíces” que recorre un repertorio folclórico con colores líricos. El encuentro será en la sala Jorge Laffue del Teatro Golden Palace, en San Martín 578.

Otra vez juntos

Como sucedió varias veces en el año, “Norte Libre” y “La Toma” se juntan para compartir canciones, guitarras y un espíritu de fogón alumbrante. Esta vez, el escenario tendrá la mística del Boliche Don Miranda.

Teatro hecho en San Luis

Antes de presentarse en Tecnópolis seleccionados por Situar Danza, “Hualtarán: montaña de sangre” revalida sus galardones en el TEA, 9 de Julio 1431. A partir de las 21.

Llevo un cigarro prendido

Con todos los éxitos cargados en su equipaje lleno de blues, “La Mississippi” hace escala de su gira cuyana en Comuna para celebrar 35 años de carrera. A partir de las 22, el mes empieza con blues.

Reunión en grande

“Los watussi”, banda histórica del rock puntano, comparte escenario con La Pocha y Francis Legand que mezclan su espectáculo “Fantásticas” en el salón multiespacio El Reno, de Juan Saá 67. Las entradas cuestan 2.500 pesos.

Un viaje en el espacio

“La camerata de la luna” empieza a celebrar sus 20 años de canto con “Coralis renascentia”, un tríptico musical que tendrá su estreno a las 21 en el auditorio de la Escuela Normal de Villa Mercedes.

La única oportunidad

Las cuatro amigas que se reúnen para festejar un codicioso reconocimiento vuelven a la sala La Oveja Negra de Villa Mercedes con “Alfaguarra”, la obra de teatro que tendrá su única función del mes. La función será a las 22 con entradas a 2.000 pesos.

Mujeres en la música

Vicky Giudice y “No tan cuerdas” comparten escenario en All Right con sus respectivos repertorios y una unión femenina que recibe julio con todo el poder. La velada comienza a las 22 con entrada gratuita.

Voces que rematan

Luego de recorrer varios lugares de la provincia, la “Cantata del fulgor y el silencio” vuelve a presentarse en Villa Mercedes con su espectáculo “Orilladxs”. La cita con el público será en el espacio “Mandala” a las 21 con reservas al 2657 209944.

La dama de la quena

Desde la bellísima Quebrada de Humahuaca, Micaela Chauque visita el auditorio del museo Casa del Poeta en la Villa de Merlo para celebrar sus “Veinte años junto a los vientos andinos”. La cantante estará sobre el escenario a las 21 y las entradas se pueden conseguir a 2.200 pesos por Entradasweb.

En puntas de pie

La danza clásica vuelve al cine teatro con la presentación de los bailarines y alumnos del estudio Balletto coordinado por María Laura Cappiello. La velada de ballet y danza contemporánea comenzará a las 20 y las entradas se consiguen por Passline desde los mil pesos.

Tradición musical

Con una trayectoria que marcó generaciones, el conjunto “Las voces de Roarca” llega a Lo De Peky en Potrero de los Funes para cantarle al sentir cuyano. La peña comenzará a las 21.

Suaves melodías

La biblioteca popular “Antonio Esteban Agüero” abre sus puertas para recibir a “Las luces que tocan la tierra” y “Noctámbula” que realizarán un concierto acústico para recibir el nuevo mes. Será a las 16 con entrada a la gorra.

• DOMINGO

Cine amistoso

Un pianista y un guardaespaldas se hacen amigos en “Green book: una amistad sin fronteras”, la película que se proyectará en el nuevo encuentro de cine debate que organiza la asociación civil “La ventana” en el museo Casa del Poeta en la Villa de Merlo. La función será a las 19, con entrada gratuita.