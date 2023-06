¿Qué hacemos?: toda la actividad de la segunda semana de junio, a un click

DESTACADOS

JUEVES

La ronda variada

Como cada jueves, "Proyecto fama" se lleva la atención de los talentos puntanos y nuevamente cuatro artistas suben al escenario del casino Tropicana, esta vez, además de canto habrá danza de la mano de Juan Madanza. Los cantantes de la noche serán Érika Robles, Samuel Mercedes y Juan Lucero. La competencia comienza a las 21 con entrada gratis.

VIERNES

El segundo viernes del mes

El museo Casa del Poeta en Merlo promete que los segundos viernes de cada mes la poesía inundará los jardines del lugar gracias a “Más lírica”, que esta semana contará con la participación de poetas y de Yorya en el piano. Será a las 19 con entrada gratuita.

OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Fruta noble

Antes de visitar San Luis capital, "Karamelo santo" estará de visita en la Villa de Merlo para compartir escenario con "Árbol" y "Chingones". A las 18:30 en el Club Casino con entrada gratuita.

Los cinco en alerta

Ángeles Alturria descubrió su faceta como cantante y demostrará su talento en All Right cuando presente el show “Music for the soul”, en el que interpretará clásicos boleros, tangos y baladas. El show será a las 21 con entrada libre.

Libres de cargas

La novena edición del Festival Internacional de la Palabra en escena abre su cronograma con la obra "Para andar ligero", interpretada por Maria José Colonna y Valeria Zlachevsky. La función será a las 15:45 en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL.

Espectros musicales

Los hermanos Yoel y Samuel Zlotolow vuelven con su banda “Fantasmas del subsuelo” que combina el pop y el rock en sus canciones. El recital será en All right a las 23 con entrada gratis.

Un mundo de títeres

La técnica del “Lambe- lambe” tendrá dos representantes en el Festival Internacional de la Palabra en escena. El grupo “Revenir” llevará su obra “Siniestra cocina” y desde Chubut, el grupo “Teatro del infinito” mostrará “S.O.S boleta!!!”. Las funciones serán a las 20:30 en el hall del auditorio Mauricio López con entrada gratis.

JUEVES

Que no digan nunca

Karamelo santo regresa a la ciudad para celebrar con el público un nuevo año de carrera junto con el variado repertorio que los caracteriza por la diversidad de ritmos como el rock, el reggae y la cumbia. El recital comenzará a las 22 con entradas a 1500 pesos por Eventbrite.

Libres de cargas

La novena edición del Festival Internacional de la Palabra en escena sigue su cronograma con la obra "Para andar ligero", interpretada por Maria José Colonna y Valeria Zlachevsky. Las funciones serán en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL a las 8:30, 10:45 y 15:30. especialmente para escuelas.

Lazos familiares

Nueve mujeres se encuentran en “La edad de la ciruela” la obra de teatro del grupo “Concertada” que enlaza Argentina, España y Ecuador. Estarán dentro del Festival Internacional de la Palabra en escena con una función a las 21:30 en el auditorio Mauricio López de la UNSL. Las entradas cuestan 2000 pesos.

Baile de jueves

Cada vez con más frecuencia, Valentina Márquez visita la provincia para mostrar sus canciones bailables. Ahora las expondrá junto a “Kábala”, el grupo cuartetero local, en el Salón Vial.

VIERNES

Ahora, solo

El primer disco solista de Emiliano Brancciari, líder y cantante de “NTVG”, tiene su presentación oficial en San Luis en el Auditorio "Mauricio López". Será a las 21, aunque cada segundo dure una eternidad.

La hija de Edipo

“Antígona, la necia” es la obra de teatro entrerriana que llega al festival “Mecha” en Villa Mercedes. La historia retrata a una protagonista que no puede salir de sus decisiones mal tomadas que la llevan hasta su propia muerte. La función será a las 22 en la sala La Oveja Negra con entradas a mil pesos.

La chacarera de Quique

El Boliche Don Miranda en Villa Mercedes recibe a Quique Farías que compartirá su concierto con colegas invitados como "Los del canto amigo". El show será a las 22 y las entradas se reservan al 2657264776.

Paciente corazón

Tres años de mucho trabajo y esfuerzo pasaron para que Pablo Brion presente su primer disco, “Factor humano”, que grabó en Buenos Aires y trae a All Right para compartirlo con los puntanos. El recital será a las 23:30 con entrada libre.

Renovar las dinámicas

Casa Wicca despide el ciclo “Florecer” con una tarde en la que habrá clases abiertas, arte circense, feria local, exposiciones, poesía y danza teatro, entre otras artes. Lo lindo comienza a las 18 con entrada gratuita.

Noche de tributos

Dos bandas que homenajean a otras bandas estarán sobre el escenario de Casa Beta para deleitar a los rockeros. “La ñapi de papá”, por un lado, con un repertorio dedicado a “Divididos” y, por el otro, “Sincausa”, con los mejores temas de “La Renga”. La cita será después de la medianoche.

Puro folclore

La peña folclórica de “Destino Cuyo”, una de las bandas nuevas más prometedoras de la provincia, tiene invitados de lujo como “Los Chaza”, “La cautana”, “Amistad chamamecera” y Germán Juárez, entre otros. Será en “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes.

SÁBADO

Tempranito a cantar

Antes de que comience la veda electoral, Faviola Perroni, Nailé Antune, Valeria Zlachevsky y María José Colonna se reúnen en “Mujeres en escena”, el recital que forma parte del Festival Internacional de la Palabra en escena. El concierto será a las 20 en el espacio “Romanov” en El Volcán. La entrada, al sombrero.

Una mujer diferente

El festival “Mecha” sigue su curso en su segundo fin de semana y “La oveja negra” es la encargada de recibir a “La mujer invisible”, la obra mendocina que muestra una protagonista distinta a lo que se puede ver alrededor. La función será a las 22 con entradas a mil pesos.

DOMINGO

Con poco pero atentos

Los rockeros de “Sin presupuesto” hacen su debut como banda en All right que les permitió tocar por primera vez con toda la actitud y la distorsión. El recital será a las 22 con entrada libre.