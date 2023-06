La Selección de handball, con Parker, ya piensa en el 4 Naciones

La Selección Argentina de handball, con James Parker entre sus figuras, buscará este año hacerse de un nuevo boleto olímpico. Para esto, en octubre deberá sortear con éxito los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, por lo que su entrenador dispuso una serie de amistosos y en la preparación disputará el Torneo 4 Naciones en Buenos Aires entre el 18 y 21 de junio.

Los Gladiadores comenzaron con su puesta a punto y harán el estreno del estadio en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en noviembre del año pasado. Será con un amistoso ante la Selección Junior —que a partir del 20 de junio disputará el Mundial de Alemania y Grecia—. Aunque oficialmente su primera exhibición será a partir del 18 de junio, con el Torneo 4 Naciones.

“Empezamos a entrenar los jugadores que llegamos a la Argentina, lo hacemos en Buenos Aires y se van sumando todos conforme van terminando sus respectivas ligas. Recién el lunes vamos a concentrar todos juntos. Nos quedamos en el Hotel Presidente y entrenamos en la cancha del club Humboldt, todos los días en doble turno. También jugaremos una serie de amistosos previos”, detalló el puntano.

Sobre el 4 Naciones, Parker comentó: “Disputaremos este torneo con Uruguay, Puerto Rico y Cuba. Todo esto con vista a la clasificación para los Juegos Olímpicos, previo a disputar el Panamericano en octubre en Chile. Todo lo que sea entrenamiento previo nos va a servir para seguir mejorando como equipo”.

Para Parker, que hace unos días rescindió su contrato con el Zamalek SC de Egipto, este momento con la Selección es bueno y especial. “Estamos teniendo mucha más preparación que lo que veníamos teniendo. El Mundial pasado llegamos casi sin juntarnos, con pocos amistosos, y por ahí eso lo sentimos en el torneo. Ahora es distinto, tenemos amistosos más seguidos, otra preparación. Tuvimos dos partidos en Europa, ahora acá en Argentina, así que por ese lado muy bien”.

En lo personal, el puntano aún no sabe qué le deparará el destino. “Terminé en Egipto, rescindí el contrato, quedando un mes, porque no me encontraba cómodo. La temporada que viene todavía no sé qué voy a hacer; tengo un par de ofertas. Es más, estuve a punto de fichar para un equipo de Qatar, pero por algunas cuestiones administrativas no se dio. Por ahora estoy concentrado en la Selección”.

El inicio de este ciclo en Argentina comenzará mañana cuando Los Gladiadores se enfrenten a la Selección Argentina U21; el lunes será la revancha, y el miércoles tendrán el último amistoso antes del Torneo: será ante Cuba en el Cenard.