Cómo jugar Pokémon Go sin salir de casa

Hoy en día existen un sinfín de aplicaciones de videojuegos con las cuales nos entretenemos a diario. De todas ellas, una de las más conocidas es seguramente Pokémon Go, un juego que ha cautivado a miles de usuarios a nivel mundial.

Gracias a su funcionalidad de geolocalización, con esta app se pueden encontrar los Pokémons más cercanos a nuestra ubicación. Sin embargo, esto hace que, una vez finalizando de encontrar los pokemones cerca de casa, ya no se pueda avanzar en el juego sin viajar a otro lugar.

Es por ello que muchos jugadores decidieron poner a prueba programas como pokemon go Dr Fone para cambiar su ubicación y poder jugar pokemon go sin salir de casa. Sus interesantes ventajas hacen que sean muchas las personas que quieran saber más sobre su funcionamiento. De esto vamos a hablar en el blog de hoy en donde te vamos a contar como jugar pokemon go desde casa y cuáles apps debes probar.

¿Por qué falsificar la ubicación de Pokémon Go?

Jugar Pokémon Go sin poder cambiar la propia posición puede ser frustrante, sobre todo si quieres encontrar los mejores Pokémon, por lo que muchos se preguntan cómo falsear su ubicación.

Las razones son muchas, pero la principal motivación tiene que ver con el hecho que permite capturar más Pokémon a los cuales no se tendría acceso.

Esto vale sobre todo para aquellos jugadores que viven en áreas rurales. De hecho, es importante señalar que Pokémon Go ofrece un grado mayor de interacción en áreas más pobladas, por lo cual, los usuarios de ciudades más chicas terminan falseando su localización para obtener una ventaja competitiva.

Otra razón importante que incentiva a muchos jugadores a cambiar su ubicación tiene que ver con el hecho que los creadores de Pokémon Go organizan eventos en muchas partes del mundo. Entonces, modificando las ubicaciones, se puede acceder a estos eventos de tiempo limitado en donde, inclusive, hay más probabilidades de capturar Pokémon especiales.

La herramienta más confiable para simular ubicación

Ahora que tienes en claro porque podría ser útil jugar Pokémon Go desde casa, estamos seguros de que debes estar preguntándote cómo puedes cambiar tu localización sin correr riesgos. Por más que pueda parecer complejo, en realidad hacer esta modificación es mucho más sencillo de lo que puede parecer, sobre todo si utilizas programas especializados como Dr Fone.

Con este programa de última generación podrás jugar Pokémon Go sin salir de casa en tiempo real de manera rápida y sencilla gracias a su interfaz intuitiva que te va a ir indicando todos los pasos a seguir. Su fácil uso y la precisión en la localización hacen que sea la mejor opción para cambiar la posición del dispositivo electrónico en un abrir y cerrar de ojos.

De hecho, Dr Fone fue creado por el equipo de desarrolladores expertos de Wondershare para brindar a los usuarios de todo el mundo la posibilidad de acceder a un conjunto de herramientas necesarias para falsificar la ubicación sin ningún límite.

Sin contar que Dr Fone ofrece una serie interesante de ventajas como las siguientes:

Interfaz interactiva: lo puede cualquier usuario inclusive para los principiantes;

Simulación rápida: en tiempos records podrás cambiar tu ubicación sin tener que descargar ninguna aplicación ni software. A realizar todo el trabajo por ti será Dr Fone;

Protege tu privacy: Dr Fone tiene integrado un sistema de seguridad que evita la pérdida de datos personales;

Compatibilidad: lo puedes usar tanto con dispositivos Android como con los móviles iOS.

Como si esto no fuera suficiente, el equipo de Wondershare ha integrado en el programa la posibilidad de utilizar dos funcionalidades para jugar Pokémon Go desde casa, herramientas que te vamos a presentar a continuación.

Función 1. Teletransportar GPS de iPhone/Android a cualquier lugar

Seguramente la herramienta de Teletransportar GPS es una de las más conocidas por los usuarios de todo el mundo por su versatilidad y facilidad de aplicación. Solo deberás seguir los pasos que te vamos a detallar.

Descarga el software y abrirlo. Presiona el botón Ubicación virtual luego de haber conectado tu celular iPhone a tu PC y haz clic en Empezar. Se abrirá una ventana que te mostrará tu posición actual. Toca el pulsante “Modo teletransportarse” que encontrarás en la parte izquierda superior. Aquí, deberás indicar en qué lugar del mundo quieres ir tocando en “Ir” y luego en “Moverse aquí”. Finalmente, ubicación actual ha cambiado posicionándose en la localidad indicada por ti. Si deseas precisión absoluta deberás tocar en “Centrarse en” para que la aplicación fije con exactitud.

Función 2. Simular movimiento a lo largo de una ruta (establecido 2 o más puntos)

Otra funcionalidad que podrás aplicar para jugar Pokémon Go sin salir de casa es aquella que te permite crear una ruta que simula tu ubicación en movimiento a partir de dos o más puntos.

Activa el Modo Paseo/Caminar haciendo clic en la parte superior derecha. Seleccionar el lugar hacia donde quieres ir. Arrastra el control hacia la zona inferior para determinar la velocidad con la cual te quieres mover para luego tocar en Moverse aquí. Se abrirá un cuadro emergente en donde deberá introducir el número que va a indicar la cantidad de veces que deseas ir y venir entre los dos lugares. Por último, toca en Marcha para iniciar con la simulación.

Otras herramientas alternativas para simular ubicación

¿Estás buscando alguna alternativa a Dr Fone? Las mejores opciones que puedes probar con NordVPN y Fake GPS Free. No obstante, tienen algunas limitaciones, son las opciones que no deberías desaprovechar para jugar Pokemon Go desde casa.

NordVPN - Una de las mejores VPN para "Geo Spoofing" en Pókemon Go

NordVPN es uno de los proveedores de servicios de redes privadas virtuales más conocido en el mundo por su capacidad de cifrar y redirigir el tráfico web, garantizando elevados niveles de seguridad. Con su herramienta de geo-spoofing podrás cambiar tu ubicación rápidamente. Debes solo seguir estos pasos.

Accede a la página oficial de NordVPN y crea tu cuenta personal. Inicia sesión con tus credenciales para acceder al mapa interactivo en donde podrás marcar tu nueva posición seleccionada, inclusive el país. Cuando hayas seleccionado el servidor que te interesa, haz clic en Conectar para completar la modificación de tu ubicación y listo.

Fake GPS Free - La aplicación gratuita para falsificar la ubicación

Fake GPS Free es la app más conocida en el mundo de Android para engañar la propia ubicación poniendo a prueba estos pasos para jugar Pokémon Go sin salir de casa.

Descarga la aplicación Fake GPS Location en tu dispositivo Android para luego aviarla. Ingresa en los ajustes de tu teléfono hasta encontrar la opción de Información del teléfono y tocar 10 veces en la voz Número de compilación para que se active las Opciones de desarrollo. En el menú, buscarás la opción “elegir aplicación para simular ubicación”. Selecciona Fake GPS Location para otorgar a la aplicación los permisos. Vuelve a la app e indica el lugar donde quieres ubicar tu posición para luego presionar en el pulsante de flecha verde para iniciar con la simulación.

Riesgos de intentar engañar a Pokémon Go con una falsa ubicación

No obstante, no sea ilegal engañar a Pokemon Go, también es verdad que si no lo haces de la forma correcta corres algunos riesgos.

El riesgo más grande es de terminar siendo bloqueado o suspendido del juego porque modificar ubicación no está permitido por las reglas de juego. Pero esto no termina aquí. De hecho, si no utilizas una app o un programa confiable como Dr Fone podrías poner en riesgo tus datos personales. Sin contar que esta práctica representa una táctica de competencia desleal.

Conclusión

Como te habrás dado cuenta tú mismo, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, es cada vez más fácil jugar Pokémon Go desde casa, especialmente con las herramientas ofrecidas por Dr Fone. En un abrir y cerrar de ojos podrás simular, estar en otro país y encontrar el Pokémon especial que estás deseando de manera fácil y rápida sin tener que descargar apps o programas.