Una "invitación" para no dar quórum en una sesión clave

Era la víspera de una sesión clave en la Cámara de Diputados provincial. La reunión de los miércoles en el recinto había generado mucha expectativa porque en el sumario figuraba, entre otros temas, la nueva estructura funcional de la Legislatura y el tratamiento de las cuentas de inversión 2022, un asunto hiperrelevante para conocer en detalle en qué estado económico y financiero entregará la Provincia el gobierno actual al entrante el 10 de diciembre.

La combinación de una llamada y mensajes de WhatsApp sorprendieron a la diputada del Departamento Pedernera, Teresa Catalina Páez. El número que le aparecía no era de los contactos habituales, pero coincidía con la característica telefónica de su ciudad, Villa Mercedes. Cuando atendió, del otro lado del celular estaba el marido de una legisladora de su mismo distrito, pero que pertenece a otro frente político. “Era el esposo de la diputada (Verónica) Causi”, dijo tímidamente, tras numerosas consultas periodísticas que recibió durante la semana.

El motivo de la comunicación fue claro. El exdiputado provincial, José Giraudo, la “invitó” a “no asistir” a la sesión a cambio de “reunirse con Claudio Poggi y con él en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o en cualquier lugar que yo quisiera para que no me vean”. “No me ofrecieron ni plata ni cargos”, aclaró.

Ella misma se encargó de explicar por qué el hasta hace unos meses titular de la delegación puntana del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quería que faltara. “Ellos se jugaban a que no hubiera quórum y nosotros teníamos quórum propio porque había veintitrés diputados presentes”, puntualizó la legisladora del Frente Unidad Justicialista, que culmina su mandato este año y no pudo conseguir su reelección en los recientes comicios.

Páez reveló esta suerte de presión que recibió en la habitual reunión parlamentaria previa a la sesión. Tras escucharla, otros pares le habrían confesado que también habían recibido una “invitación” similar del mismo operador político del poggismo.

La legisladora fue fiel a sus convicciones y rechazó la propuesta de quien se hizo conocido en el ambiente político por sacar chapa de tener el sello partidario del actual presidente de la Nación gracias a su manifiesta amistad con Alberto Fernández.

Así, una práctica que parecía desterrada la volvió a instaurar el sector político que se presenta como ejemplo de que sus actos están regidos por la transparencia y la legalidad. Algunos abogados consideran incluso que el ofrecimiento podría configurarse como un delito penal y hablan de dos figuras a investigar: tráfico de influencias o cohecho unilateral. Habrá que ver si habrá denuncia de por medio o la Justicia actúa de oficio.