¿Qué hacemos? Música y espectáculos para disfrutar antes de las vacaciones de invierno

► JUEVES

Otra oportunidad

"Proyecto fama" sigue su curso y una nueva ronda llega al casino Tropicana con la presencia de cuatro artistas que dejarán todo para seguir en carrera. Brenda Videla, Edgardo Plaza, Eduardo Ponce y "Los Juglares" cantarán a partir de las 21.

La segunda

Luego de su primera función el fin de semana pasado, "Cuestión de Principios" vuelve al escenario para la previa de las vacaciones de invierno. Será a las 21, en la sala "Berta Vidal de Battini".

► MIÉRCOLES

En familia

Siempre efectivos, siempre aplaudidos, ahora de a tres, “La Piyuca” retoma su gira por bares de la ciudad con la llegada a All Right justo en la mitad de la semana. A partir de las 22, con entrada gratis.

► JUEVES

Tres que suenan

Folclore de proyección, miradas contemporáneas de lo tradicional y una onda especial es la propuesta de “Toch”, el trío cordobés que vuelve a San Luis como parte de una gira cuyana. El primer paso será en Guadalupe, la pequeña casa biocultural de Potrero de los Funes.

Esas noches aterciopeladas

Una vez que puso primera, “Velvet”, el grupo formado por reconocidos solistas de la ciudad, parece que no quiere parar. Se presentan nuevamente en All Right para poner onda y música a la noche invernal.

► VIERNES

Una risa conocida

Andrea Ibáñez conoce la provincia y su público, y vuelve seguido con su espectáculo de stand up "Tentadas", con un humor ideal para mujeres. La primera función será en el teatro "Jorge Laffue" a las 22, con entradas a 1.500 pesos.

Variedad y tributo

Casa Beta recibe a diferentes artistas en su escenario como Daniela y "Los Garrones" y Gastón Alcaraz para la cuota folclorista, y "Siempre es Hoy", el tributo a "Soda Stereo". La velada comienza a las 22.

Pronóstico de lluvia

Con paraguas y con canciones de todo el mundo, “Rain” tiene otro recital en vistas para cerrar la semana en el bar de la Illia. Empieza a las 22 y promete clásicos de todas las épocas.

Una reunión esperada

Daniel González, Franco Pinto, Pablo Aphalo y Federico Quian conforman un supergrupo en Merlo que tendrá su primera presentación en el auditorio de la Casa del Poeta. Folclore litoraleño y con raíz latinoamericana en Merlo, con entradas a 1.500 pesos.

► SÁBADO

Amor por la raíz

Carlos "Prófugo" Lallana, Viveka Rosa, Jonatan Pizarro y "Checho" de Batista proponen una noche de folclore única en la peña Madre Tierra, a la espera de la fecha patria. Será a las 22, con anticipadas a 1.500 pesos.

Folclore de corazón

"La Cautana" y su historia hecha canción vuelven al Boliche Don Miranda con su repertorio folclórico y cuyano. El concierto será a las 22 y las entradas se pueden reservar al 2657264776.

Desde Nunca Jamás

“Peter Pan, el musical de Nunca Jamás” es la obra elegida para recorrer la provincia en vacaciones de invierno. A cargo de María José Pérez Rossi (izq. arriba) y Abril Sosa Amieva, la primera fecha de la gira será en Nueva Galia.

Humor y superhéroes

Vestido con los mejores trajes para combatir el mal, Rodrigo Casavalle llega a All Right con su espectáculo de stand up bajo la protección de Superman, Iron Man y Flash. El show será a las 21 con entradas a 2.000 pesos por Eventbrite.

Entre aviones

Dos mujeres en la sala de espera de un aeropuerto que esperan que pase una tormenta que obliga a sus destinos a cruzarse son las protagonistas de "Despáchame", la obra que llega a la sala La Papelería dirigida por Constanza Lucero. La función será a las 22 con entradas a 1.200 pesos.

Banderas en tu corazón

Luego de tocar en San Luis capital, “Juguete Perdidos”, banda tributo a “Los Redonditos de Ricota” tocará en Auditorio Morrison en Villa Mercedes después de la medianoche. La entrada cuesta 1.800 pesos.

► DOMINGO

De regreso

Luego de pasar por Potrero de los Funes, por Mendoza y por San Juan, “Toch” vuelve a la provincia para cerrar su gira cuyana en el restó El Paso, en Merlo.

Viva la Independencia

Cerca del folclore, la fecha independentista tiene en All Righ la llegada de “Rueca”, un grupo que promete poner el espíritu peñero a un bar rockero. Comenzará a las 22 con entrada gratuita.