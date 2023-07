"El Solar Histórico fue prestado para un acto institucional, no para uno político"

La secretaria de Cultura de la Provincia, Silvia Rapisarda, se mostró sorprendida esta noche al enterarse por diversos medios de comunicación que el Solar Histórico de Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro sería utilizado este jueves a las 13 para la realización de un acto político con la presencia del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula, Gerardo Morales, quienes presentarían en este lugar —junto a Claudio Poggi— sus propuestas educativas para la campaña electoral.

Rapisarda señaló que el Solar Histórico fue prestado al rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo, en calidad de vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional.

La funcionaria dijo que el titular de la casa de estudios solicitó formalmente la utilización del solar a través de una nota dirigida a la directora de este establecimiento, Carina Orozco, a través de una carta en la que, según indicó la secretaria de Cultura, Moriñigo adelantó que se “realizará un acto institucional sobre defensa de la Educación pública en la explanada del Solar Histórico, una política que nosotros compartimos”.

“Ahora me entero por los medios digitales que candidatos a presidente y vicepresidente dicen que van a ir a realizar un acto político, algo que nosotros desconocemos”, dijo la funcionaria y agregó: “Si esto sucede, a mí, como secretaria de Cultura y como puntana, me da muchísimo dolor. Me duele”.

Rapisarda criticó la posibilidad de que “los sitios culturales, como es el Solar Histórico, que es un lugar cultural tan sentido para los puntanos, se usen políticamente”.

Además, agregó: “Particularmente, como secretaria de Cultura, espero no haber sido engañada en mi buena fe y también quien es la directora del Solar Histórico, Carina Orozco, por el rector de la universidad, porque qué coincidencia que justo a la misma hora que están anunciando los medios digitales que van a venir los precandidatos de la oposición es la misma hora para la que el rector de la universidad está pidiendo la explanada del Solar Histórico”.

La funcionaria indicó que si “esto es una mera coincidencia, el rector (Moriñigo) lo aclarará”, y señaló: “Nosotros no le negamos los espacios a nadie y el solar ya está prestado porque fue solicitado para un acto institucional sobre defensa de la Educación pública. Esperamos no ser engañados”.

