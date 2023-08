Las Olimpíadas del Valle están de regreso

Un sinfín de emociones se vivieron en la pista municipal de Concarán. Es que allí se realizó la 54ª edición de las Olimpiadas Estudiantiles del Valle del Conlara. La competencia fue organizada en conjunto entre la Comisión de Docentes Entrenadores del Valle del Conlara y el Gobierno de San Luis, a través de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación.

En estas Olimpiadas, que regresaron tras seis años —la anterior edición fue en 2018— hubo cerca de 250 atletas de 16 escuelas de toda la región en categorías Sub 14 y Sub 16; y se incorporó la Sub 17, para los estudiantes que están en el último año del secundario. Dijeron presente instituciones educativas de Concarán, Naschel, Tilisarao, Villa del Carmen, Santa Rosa del Conlara, Bajo de Véliz y Las Vertientes.

Tanto en la rama femenina como masculina se compitió en pruebas de pista: 80 m, 100 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1.500 m 2.000 m y 3.000 m de acuerdo a la categoría; más Relevos 5 x 80 m y 4 x 100 m.

Jabalina. Hubo paridad entre las participantes en todas las pruebas.

También pruebas de campo: lanzamientos de disco, jabalina, martillo y bala; más salto en largo y alto.

La primera edición fue el 12 de octubre de 1965. Aquella vez fueron en Sarmiento de Tilisarao; y siempre han sido fundamentales para que esta región se convirtiera en cuna de grandes atletas.

Mayka Garoglio, referente del atletismo puntano, estuvo ayer como jueza en Concarán; pero conoce esta competencia como pocos. Es más, la tomense participó como atleta por primera vez en 1975. "Fue genial que las Olimpiadas vuelvan. Colaboró mucha gente; y se dio la particularidad que hubo padres ayudando que años atrás participaron como atletas.

Eso fue algo muy lindo".

Y continuó: "En su momento, a veces, uno prefería no ir a un torneo nacional para llegar al 100% a las Olimpiadas. Había que estar sí o sí porque representabas a tu colegio. Generaban mucho sentido de pertenencia".

Algo de eso volvió a renacer.

