Caniggia cambió de abogados en la causa por abuso sexual iniciada por Nannis

El exfutbolista Claudio Caniggia cambió de abogados en la causa en la que está procesado por abuso sexual contra su exesposa Mariana Nannis.

El exdeportista comunicó al Juzgado que instruye la acusación en su contra que a partir del jueves pasado cesaron en su defensa los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz, y que en su lugar ingresarán José Vera y Juan Esteban Meyer.

El exfutbolista no explicó las razones de ese cambio de defensores, pero su querellante y exmujer, Mariana Nannis, difundió un audio en el que –entre otros adjetivos- lo calificó de "desagradecido".

"Si c... a la madre de sus hijos, ¿cómo no va a c... a su abogado?", se preguntó Nannis en ese audio, que no está incorporado al expediente.

A fines de junio pasado, la jueza Fabiana Palmaghini había procesado a Caniggia por abuso sexual agravado por un episodio ocurrido en 2018 con su exmujer en el departamento del Hotel Faena en el que ambos vivían.

La magistrada también había solicitado que Caniggia regresara de inmediato a la Argentina desde España, donde permanecía por cuestiones laborales.

El abogado de Nannis, Carlos Broitman, pidió además la detención del exfutbolista, que no fue concedida.

Ambas cuestiones, el procesamiento y el pedido de detención, están a la espera de la resolución de la Sala Séptima de la Cámara del Crimen desde principios de agosto.

La jueza Palmaghini, cuando procesó al exfutbolista, también le impuso un embargo de 5 millones de pesos y reiteró la medida por la cual le impide a él que tenga contacto con Nannis, ya sea personal, telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos o WhatsApp.

La denuncia hecha por Nannis fue en 2019 por un hecho ocurrido un año antes, el 6 de mayo de 2018 luego que salieran de un casamiento en el Hipódromo de Palermo.

Según la acusación, Caniggia se retiró con ella y una amiga suya en un descapotable que manejaba a 150 kilómetros por hora por la Avenida del Libertador, inicialmente en Palermo, para llevar a su amiga, y finalmente dejarla a Nannis en el Faena.

