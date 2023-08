Son madres solteras y abrieron su panadería para generar ingresos

Para lograr su independencia económica, un grupo de madres solteras abrió su propia panadería para generar ingresos y poder mantener a sus hijos. Las seis mujeres trabajan desde hace varios meses en Alma Dulce, nombre que le pusieron al comercio ubicado en el barrio Belgrano, y ya tienen una amplia cartera de clientes que eligen sus productos artesanales.

Cecilia Cáceres, la impulsora de la iniciativa, explicó que sus padres ya hacían panificados para salir a vender y conocía bien el proceso de fabricación. Primero decidió empezar a elaborarlos ella misma, y poco después sumó a una de sus hijas y a sus cuatro amigas para armar un proyecto que tuviera más alcance.

“Teníamos otros trabajos no formales y por ahí eso hacía que se nos dificultara estar con nuestros chicos, entonces eso también fue lo que nos hizo prender la lamparita para empezar a pensar en trabajar por cuenta propia. Como soy la más grande, siempre trato de alentarlas para que sigan adelante, no se queden quietas y tengan iniciativa”, dijo Cecilia.

Además, contó que les comparte las experiencias que le han tocado atravesar como madre soltera. “Siempre fui a los trueques y en un momento he llegado a hacer hasta treinta docenas de bolas de fraile por día yo sola, y con eso me fui comprando mis muebles y no me faltaba la comida”, sostuvo.

El emprendimiento está en su casa, ubicada en la calle Pueyrredón 2203, y con apoyo de la Secretaría de la Mujer municipal pudieron acondicionar un sector de la vivienda y convertirla en un local que cumpla con las condiciones bromatológicas necesarias.

“Es una zona fabril, así que desde el principio los operarios que van a las industrias pasan a comprarnos alimentos para el desayuno o la merienda. Hacemos panes para panchos y hamburguesas, tortas con chicharrón, rasquetas de manteca y de grasa, medialunas, facturitas, alfajores de maicena y también nos empezaron a pedir prepizzas para una rotisería”, detalló.

Por otro lado, Tamara Gómez, una de sus compañeras, manifestó que juntas las tareas son más fáciles, porque buscan soluciones y se acompañan para poder progresar.

“Cecilia es un alma luchadora y con ganas de ayudar siempre, y ahora con apoyo de la secretaría esto salió a flote. Tengo un nene de 3 años y la estoy remando totalmente sola y, si bien es complicado, encontrarse con personas que están pasando por lo mismo y que te entienden es muy bueno”, añadió.

Por último, Cáceres agregó: “Es el sueño más grande que teníamos, para poder lograr la autonomía e independencia de todas, pero no podíamos porque se nos dificultaba para elaborar en cantidad por el poco espacio y nos faltaba el empuje que nos dio el equipo de la secretaría, que actualmente nos acompaña y nos visita para ver cómo estamos”.

