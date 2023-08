Daniel Urcía: “Cerrar las exportaciones no bajará los precios del mercado interno”

Reconocido por la certeza de sus pronósticos en el mercado de ganados y carnes, el vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, opinó que un “posible” cierre de las exportaciones bovinas, insinuadas por el gobierno nacional semanas atrás, no lograrían que bajen los precios de los cortes vacunos en el mercado interno. Sin embargo, advirtió que habrá una leve baja en los próximos días porque los consumidores no convalidaron los bruscos aumentos.

El directivo trazó un panorama de lo que ocurre, o puede ocurrir con el comercio interno, en una entrevista exclusiva con El Diario de la República, durante el 2° Foro de Comunicación Agropecuaria, en Córdoba.

Urcía recordó que los frigoríficos llevan un año y siete meses con una faena récord, y con un mayor consumo interno de carne, que pasó de 47 a casi 52 kilos de carne vacuna por habitante por año. Argentina sigue, en la última década, como uno de los primeros consumidores mundiales de proteína animal y había un atraso respecto al resto de los alimentos en cuanto a la inflación.

“Era un secreto a voces esto de que en algún momento se iba a recomponer el precio; se anticipó, ya que esperábamos que esto sucediera entrada la primavera. Apareció el dólar maíz, un recurso especial que fue muy discutido porque es el insumo principal de la actividad pecuaria, como pollos, cerdo y carne vacuna”, explicó y añadió que en esos rubros siempre existe el temor sobre la creación de un dólar especial porque impacta directo al corazón de la producción.

“El golpe fue generado por ese atraso en precios que le puso el primer condimento externo con una recomposición del 25-30% y, sobre llovido mojado, se dieron los resultados de las PASO, llegó el lunes con una devaluación general y el sector económico, acostumbrado, con anticuerpos para ese tipo de soluciones, rápidamente tomó nota y hubo una nueva recomposición de precios, que ya se atrasó en 50 puntos con respecto de la inflación interanual, que superó ampliamente, y estamos esperando ahora que establezcan los nuevos valores", analizó.

Urcía indicó que cada vez que se presentan estas subas se necesitan entre dos y tres semanas para que el precio se estabilice, porque “cuando hay suba es natural tratar de demorar la venta en busca de obtener el precio máximo, que es una intención legítima, no es de especuladores”.

Para el vicepresidente hay que esperar que ese tiempo pase y seguramente se estará viendo en pocos días una baja leve, porque “la semana pasada tuvimos casi un 20% de caída en la faena y el martes empezó a ritmo tranquilo, con lo que ese precio que llegó al consumidor, todavía no está siendo convalidado, por lo que el valor de la hacienda, que creció significativamente, superó los montos interanuales, ahora tenderá a retroceder", aseguró.

Sobre la suspensión de la faena en el frigorífico Swift, Urcía consideró que es una situación volátil, la decisión empresaria que se tomó fue para aprovechar a dar vacaciones a los empleados sin ningún impacto económico y anticipar tareas de mantenimiento.

“En julio dijimos desde Fifra que el mayor volumen de actividad estaba disfrazando los mayores costos. Durante este período hubo aumentos de energía, readecuación paritaria, incremento de combustibles, logística y reparto, que afectaron mucho a la actividad”, dijo y agregó que sin embargo, llamó a comprender que la industria frigorífica necesita de un gran volumen, porque mueve un capital importante, pero con muy baja rentabilidad, por lo que se necesita repetición de los actos comerciales.

Cuando hay mayor volumen mejora la eficiencia, pero cuando caen, los costos son mucho más importantes, lo que hace más difícil el contexto y por eso insiste en que en alguna empresa puede traer complicaciones si no está bien plantada financieramente.

“Las decisiones que no se toman en la actividad pecuaria en su debido momento, y en ganadería hablamos de 3 a 4 años de anticipación, no se corrigen en el medio de la coyuntura; tenemos historia en Argentina para revisar y analizar que cuando hay una actualización de valores de mercado como la que expliqué, no se van a corregir con medidas extremas; se pueden cerrar las exportaciones, pero el precio interno no bajará”, insistió Urcía.