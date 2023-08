Casi 200 femicidios en lo que va del año

Las cifras sobre femicidios en la Argentina siguen casi sin variaciones, en cuanto a lo numérico y en los resultados para combatirlos. El Observatorio "Adriana Marisel Zambrano", que dirige la asociación civil La Casa del Encuentro, registró 190 casos en el país durante los siete meses que van del año. Por estos delitos, 206 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin su madre.

Del total, tres eran mujeres trans y 14 fueron femicidios vinculados de varones adultos y niños.

"Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor. El 59% fueron asesinadas en su hogar", expresó la organización.

"Las estadísticas no descienden y nos muestran el espanto concentrado en 4 femicidios en 96 horas. Esta situación nos impone no mirar para otro lado, la indiferencia de los diferentes sectores no se puede aceptar mientras la sociedad observa perpleja la inacción y la falta de propuestas concretas para disminuir estos índices", manifestó el observatorio.

El pasado mes tuvo una seguidilla de casos ocurridos entre el 22 y el 25. El primero fue el sábado 22 de julio, en la localidad bonaerense de Castelar. Allí, Juan Carlos Bertini, miembro de la Policía Federal, asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja, Zulema Serrano, oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se suicidó.

El informe detalló que 34 víctimas habían hecho la denuncia, y 14 femicidas tenían una cautelar de prevención. Además, 11 femicidas pertenecían o eran exmiembros de una fuerza de seguridad.

El segundo hecho ocurrió unas horas después en la ciudad rionegrina de Luis Beltrán. Marisa Coliman (44) fue asesinada por Nicolás Ezequiel Medina (21), un joven formoseño que era amigo de uno de los cinco hijos de la víctima.

El tercero ocurrió el 24 de julio en la localidad bonaerense de Bella Vista: Leonardo Giménez (38) le disparó en la cabeza a su pareja gendarme Jésica García con su arma. También se suicidó.

Por último, el 25 de julio Nancy Yanina López Gotta (41) fue asesinada de al menos 22 puñaladas por su expareja, a quien había denunciado nueve veces por violencia de género. El femicida, José Corvalán Castillo (37) intentó arrojarse al vacío desde una terraza, aunque fue reducido y detenido.

Otro de los femicidios que sacudió a la opinión pública durante julio fue el de Luisina Leoncino (24), cuyos restos fueron identificados el martes pasado luego de que no hubiera rastros de la joven desde el 9 de julio. Fue en la localidad entrerriana de Concordia.

"Es urgente unirnos en el reclamo por cada víctima y acompañar a las familias que buscan la verdad y la justicia. No son números, detrás de cada víctima queda una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. La responsabilidad de los diferentes poderes del Estado implica la ejecución de políticas públicas efectivas y federales que contemplen las situaciones de cada lugar. Es imperioso diseñar un mapa de las violencias que haga efectivas las acciones de prevención y asistencia para lograr disminuirlas", dijo el observatorio.

"Exigimos que en las propuestas de los partidos políticos y en los debates de campaña se incluya la agenda de violencia de género, con lineamientos concretos y no anuncios generales. No se puede prevenir y dar respuestas concretas de lo que no se habla. El abordaje de esta problemática es un tema URGENTE de Derechos Humanos. No es ni inseguridad, ni un mero hecho policial", concluyeron.

