UNViMe: el pago "extra" a las autoridades que no cayó bien

En medio de un clima electoral candente, los problemas institucionales de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) suman nuevos capítulos prácticamente todas las semanas. Y otra vez los focos apuntan hacia la gestión del rector David Rivarola y su equipo.

Porque fuentes de la casa de estudios le revelaron a Mesa Cinco una maniobra que realizaron los funcionarios hace unos días para cobrar un extra por su trabajo. El dinero fue expedido por la Secretaría de Hacienda y Administración, con el argumento de que las autoridades cargan con un atraso salarial desde 2021 y que, por tal motivo, algunos solo cobran su sueldo como docentes.

Por esa razón, siete integrantes del gabinete del rectorado habrían cobrado un plus de entre 20.000 y 30.000 pesos cada uno, que correspondería al mes de junio. Y si bien la cifra, que sumada es de unos 175.000 pesos, no es exorbitante, a algunos sectores de la universidad no les cayó para nada bien. Sobre todo porque hace poco le redujeron la carga horaria y, por lo tanto, la remuneración, a algunos no docentes y el sindicato tiene un pedido abierto de paritarias desde el 1° de junio.

Fue el propio gremio, el Sindicato de Trabajadores de la UNViMe, el que también se puso en alerta por otra actitud de quienes conducen los destinos de la institución y que buscan la reelección el próximo 16 de agosto.

En un comunicado que hicieron público denunciaron que el secretario general de la universidad, Gastón Garialde, realizó un pedido de informe de la actividad del sindicato simplemente por un flyer sobre el acceso a créditos para el personal de la institución.

Para la comisión directiva de Situnvime, el gesto “atenta contra la libertad sindical” y “lesiona gravemente las negociaciones colectivas” para el sector que representan.