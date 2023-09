Un acto de reivindicación que es un imán de repudios

La conducción de La Libertad Avanza parece decidida a poner en duda a los electores que depositaron su confianza en ellos hace menos de un mes. Lo hacen en cada acción que realizan o declaración que dan, en las que desnudan su ideología. Son una usina de atacar a sectores, generar controversias y abrir grietas entre los argentinos. Una de las protagonistas de esta semana fue sin dudas la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, quien no para de cosechar rechazo y repudio por el acto que organizó a las “víctimas del terrorismo”, que fue calificado como una actividad de “reivindicación” a la última dictadura militar.

Todo el arco político, sindical, universidades, organizaciones de derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo y hasta el Papa Francisco condenaron el homenaje que la presidenta honoraria del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) desarrolló el lunes en la Legislatura porteña, en medio de manifestaciones que hubo fuera del recinto.

Una de las voces locales que se escuchó fue la de Fernando Salino. El candidato a senador nacional de Unión por San Luis posteó en sus redes un video en el que fijó su posición. “Siempre voy a estar del lado del encuentro y la unidad de los argentinos, más en momentos tan difíciles, pero como no se puede abandonar las convicciones, además voy a ir por memoria, verdad y justicia. Jamás voy a avalar las acciones de un Estado terrorista… hay cosas que desde el Estado no se pueden ni se deben hacer, en realidad no se deben hacer en ninguna circunstancia. No estoy a favor de la violencia y menos encarnada en el Estado”, sentenció.