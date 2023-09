Con pruebas en mano, le sacaron los trapitos al sol al de Alcira Gigena

Nadie resiste un archivo. Mucho menos si otros tienen las pruebas en la mano. Eso le ocurre hoy al diputado nacional Claudio Poggi, quien por momentos finge perder la memoria. Pero no. Muchos puntanos conocen sus orígenes cordobeses y su desembarco en San Luis como un humilde —pero no menos ambicioso— contador público que venía de la ignota Alcira Gigena. Y otros saben qué triquiñuelas hizo cuando estuvo cuatro años en Terrazas del Portezuelo, lugar al que llegó de la mano del Partido Justicialista, que hoy desconoce.

El miércoles, al terminar la última y agitada sesión de Diputados, cuando el poggismo, el adolfismo y los recientes exalbertistas Francisco Irusta, Alberto Leyes, Adrián Agüero y Verónica Garro votaron en contra del Plan de Inclusión Social e impidieron la contratación de beneficiarios a la administración pública, la presidenta del cuerpo, Silvia Sosa Araujo, habló con la prensa. Pero al encontrarse con los periodistas sostenía varias hojas de papel en su mano.

Con la elegancia de siempre y sin perder la compostura que la caracteriza, Sosa Araujo opinó sobre la votación que dejó con las manos vacías a la gente de Inclusión, pero recordó los años mozos de Poggi, cuando en sus últimos días y meses como gobernador contrató a amigos y familiares bajo el ala del Estado provincial y sospechosamente favoreció a distintas empresas.

Sobre eso hablaban los papeles que la diputada sostenía. Eran y son las pruebas de que cuando era jefe de Estado les dio "muchas manos" a sus amigos y les guiñó el ojo a varios nuevos empresarios que cada semana se reúnen con él a comer asados en el exclusivo quincho que construyó en el country "La Agripina", en Juana Koslay.

"Voy a poner todo esto a disposición de ustedes. Porque los poggistas hablan de las contrataciones. Pero vean ustedes, por ejemplo, decretos firmados por Poggi. Por supuesto que no están digitales, están escondidos. No los muestran públicamente. Es un decreto que se hace en papel. Acá hay uno del 18 de noviembre del 2015. Otro del 20 de noviembre del 2015. No les quiero mostrar los nombres porque se van a asustar. Otro del 2 de diciembre del 2015. Todas estas contrataciones personales las hizo el propio Poggi cuando fue gobernador. Y ahora cuestiona a la gente del Plan de Inclusión. Toda la gente que contrató en esas fechas son todos familiares y amigos suyos. Hablemos claro y mostremos la realidad. ¿Por qué no contrataron a los beneficiarios del Plan de Inclusión, si hace tiempo que están trabajando?", señaló Sosa Araujo.

"Es importante que vean los papeles. Acá muestro los hechos, todo lo que pasó. Acá están detalladas todas las obras con montos en millones de dólares iniciadas en el año de elección para ver si ganaban las elecciones. Una del 1° de febrero de 2015, 6 de enero de 2015, 1° de marzo de 2015. Están todas en millones de dólares. Hablan todo el tiempo de que hay déficit y de que se vaciaron las arcas. Que dejen de mentir porque tengo mucho para decir", advirtió.

"San Luis es la única provincia que no tiene deudas con Nación ni con el extranjero. Hay plata. Nosotros no le debemos a nadie. Fue el mismo Poggi el que quería que firmemos con Macri el Pacto Fiscal y esa enmienda donde, si renunciábamos a los juicios contra Nación, los perdíamos. Nosotros, con los juicios, tenemos plata para hacer todo esto. Hay siete juicios que ya están en sentencia de los diecinueve que iniciamos. Ya ganamos tres, solo perdimos uno. Entonces, plata hay", explicó.

“De eso el poggismo no habló más. Aprobar una contratación de gente de Inclusión que hace tiempo está trabajando en organismos del Estado no. Pero contratar a amigos en 2015, sí. ¿De qué ética me hablan? Nombraron a una ministra de Vivienda (por Cecilia Lucero) el 26 de noviembre de 2013. Esa ministra de Vivienda hoy tiene una causa por las viviendas que entregó a amigos, eso lo conocemos todos. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Nosotros tenemos memoria. Veremos después del 10 de diciembre. Nosotros haremos una oposición muy fuerte", sentenció la legisladora.