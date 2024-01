A plena luz del día, le robaron el traje de gaucho a un bailarín

Esta vez, a Valentín Becerra, un bailarín de 16 años, le tocó vivir un lamentable episodio. Fue el domingo alrededor de las 10, cuando esperaba el colectivo en la parada ubicada sobre calle General Paz y Maipú, detrás del edificio de la Municipalidad. Una persona de sexo masculino lo agarró de imprevisto, lo acorraló con una moto y le robó un traje de gaucho completo que el adolescente iba a usar para participar en el Festival de la Calle Angosta el próximo sábado.

"Fue un chico en una motito tipo Hondita Dax. Se la tiró encima y lo amedrentó diciéndole que tenía un arma y que le entregara las cosas. Mi hijo se hizo para atrás y ahí alcanzó a agarrarle el portasaco y una bolsita que tenía con las demás cosas", le contó la madre de la víctima, Yanina Vega, a El Diario.

La intención de Valentín era trasladarse de la casa de su padre a la de su mamá, cuando el motochorro lo agarró por sorpresa y le sacó su indumentaria folclórica completa, que incluía un par de botas, una rastra con el escudo argentino en el centro, una bombacha gaucha, camisas y pañuelos.

"Él andaba con eso porque la noche anterior había ido a un quince y habían bailado en la fiesta en honor a la cumpleañera", mencionó Vega, y agregó: "Fue un susto, hicimos la denuncia en la comisaría y por suerte mi hijo está bien, no le pasó nada. Ahora lo que queremos es poder recuperar las cosas".

El caso se viralizó luego de que la mujer, en medio de la impotencia, decidiera publicarlo en Facebook con la esperanza de que el joven artista pueda volver a encontrarse con sus prendas. Señaló que si a alguna persona le intentan vender estos objetos, pueden contactarla al 2657214686.

"El tipo de bombacha que le llevaron se utiliza nada más que para danza, son muy grandes, ocupan mucha tela y no se venden comúnmente en los negocios; necesitás que alguien te la haga. Encima, las botas que le robaron no son de él, son prestadas de la academia, y ahora me veo en el compromiso de tener que devolverlas, aunque no me exijan que sea ya mismo; no me he fijado, pero son costosas, yo nunca tuve la bendición y la suerte de poder comprarle unas", expresó la madre.

Valentín baila desde hace más de ocho años y el próximo sábado participará en la Calle Angosta. Gracias a la difusión que tuvo el hecho por las redes sociales, mucha gente ha ofrecido colaborar y prestarle prendas que necesite para que no se pierda el certamen.

"A mí me gustaría que si a alguien se lo ofrecen, o si lo encuentran tirado por ahí, que me lo devuelvan. Yo no es que de un día para el otro le compré todo, lo fui haciendo muy de a poquito, trabajando y juntando", sostuvo la madre, y añadió: "Me pueden contactar sin problema y, a su vez, pido la ayuda de la comunidad para poder pagar las botas que no eran de él. Mi alias de Mercado Pago es 'valkimey'; por supuesto que en caso de que aparezca lo robado lo donaría todo a la academia 'Santos Vega', a la que va mi hijo".