"SINNERgia" en la final del Australia Open 2024

Por Sofía Jaimez Bertazzo

El momento final del Australia Open 2024. Cuando parecía que Medvedev (3°) se lo quedaba, Sinner (4°) apretó a su rival y lo forzó a cometer errores. El quiebre en el tercer set fue el punto clave para que la historia del partido cambiara.

El marcador del encuentro cerró en 3:44h con un ceñido 3-6 / 3-6 / 6-4 / 6-4 / 6-3 en favor de Jannik. Ambos jugadores tuvieron grandes momentos, con números muy parejos en servicios y winners. Pero uno de los rasgos más relevantes es que mostraron respeto el uno por el otro y no dejaron de agradecer a las personas involucradas en la organización y por supuesto a la gente, que ovacionó a ambos jugadores.

Historia, el italiano se convirtió en el primer jugador de esa nacionalidad en ganar la final en el Road Arena Laver de Melbourne, además pasó a ser el jugador con más títulos bajo esa bandera, acumulando 11. Hasta este momento el trofeo más importante que había levantado era un Máster 1000, ahora el joven se suma a la lista de ganadores de Grand Slam. Además, con tan sólo 22 años y 5 meses, Sinner, se transformó en el campeón más joven del Abierto de Australia desde Djokovic en 2008.

El ruso, que jugó bajo bandera neutral por disposición deportiva a causa de la guerra, acumuló más de 24 horas entre sus partidos en la edición 2024, demostrando su fortaleza física y mental, además de un tenis clásico que le da buenos resultados. Esta es su sexta final de Grand Slam desde 2019 hasta la fecha y solo pudo quedarse con el US Open de 2021.

Al cerrar su actuación y recibir el premio de segundo lugar se dirigió directo a su familia: "No sé si apagaron el televisor pero Dasha y Alisa si estaban mirando. Se sentía como si estuvieran aquí conmigo, lamentablemente no pude lograrlo hoy pero intentaré la próxima por ustedes". Felicitó a su rival y asumió que le dio vuelta el juego. Sinner usó una estrategia muy similar a la que Medvedev aplicó con Zverev para lograr su pase a la final, curioso.

El campeón de la edición 2024 dejó un mensaje muy importante para las nuevas generaciones y las actuales. "Ojalá que todos tengan los padres que yo tengo, que siempre me dieron la libertad de poder elegir lo que yo quería. Cuando era joven, yo practicaba varios deportes y nunca me metieron presión. Ojalá que todos los niños tengan esa misma libertad que yo tuve". Orgulloso del resultado el N4 resaltó el trabajo de su equipo técnico y de su rival también; "hemos jugado muchos partidos pero cada vez que me enfrento contra vos mejoro mi nivel" concluyó.

Con un número récord de visitas de más de 1 millón de personas el Melbourne Park cerró sus puertas y grabó un nuevo nombre en su copa: Jannik Sinner. Y si, sinergia es el resultado de lo que ocurrió en la final en Australia; definida como la "acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales".