Carlos Alcaraz y su respuesta a Nole: "Me llamo milagro"

Por Sofia Jaimez Bertazzo

Aunque aún faltan partidos claro está que el Australia Open, o su público, tiene sus dos candidatos para la gran final. El experimentado y múltiple campeón Novak Djokovik y el joven Carlos Alcaraz.

Nole se encuentra muy confiado y le está resultando sencillo llevar adelante el torneo, con lo cual se atrevió a decir que debía ocurrir un milagro y Carlos se anunció como tal entre risas. Luego agregó con seriedad: "Obviamente Djokovik ha ganado acá muchas veces, pero esto es tenis y no podemos dar nada por hecho. Nosotros vamos a intentar y dar nuestro pasito para estar en semifinales primero pero ojalá podamos llevarnos el título aquí".

El joven español cerró otro gran partido por 6-4 / 6-4 / 6-0 frente a Kecmanovic en el Road Arena Laver, estadio estrella del Melbourne Park. Mientras que su próximo rival, Alexander Zverev viene de partidos más largos y complejos de definir. Hoy fue 7-5 / 3-6 / 6-3 / 4-6/ 7(10)- 6(3) frente a Norrie.

Ambos jugadores pusieron atención a la carga física que traen y se analizaron uno al otro. El alemán dijo que influye mucho jugar más de 4 horas pero que espera una rápida recuperación, además agregó que su próximo rival es un joven muy bueno, mejor que el 99.9% de los jugadores que han agarrado una raqueta. "Tiene mucho por delante, pero espero que sea mi día".

Mientras que el español concluyó: "Obviamente en un Grand Slam cuanto menos horas estés en pista es mejor. Yo no llevo tantas horas en cancha y eso puede ser una ventaja, pero ya veremos". Y añadió "todos están jugando a un nivel espectacular, pero me siento bien".

A pesar de intentar presionar y poner en jaque a Alcaraz, aún no lo han logrado. Las bolas le quedan cómodas aunque hoy se enojó un poco con su derecha ya que tuvo algunos errores sutiles. El discípulo de Ferrero, quien no ha estado presente en el banco del jugador producto de una lesión, tiene un gran objetivo por delante y está claro que va por el camino correcto.

¿Qué crees que siente un rival cuando no obtiene los resultados? ¿Te ha pasado Carlos? "Se siente impotencia, cuando estás jugando bien y no tienes el resultado que quieres. Es algo que nosotros intentamos, meterle intensidad y buen juego para que ellos en cierto punto del partido puedan bajar los brazos. Meter ese miedo tanto para el rival como para los que puedan estar mirando el partido. Yo lo he sentido, con Novak Djokovik en Turín por ejemplo". Eso no está determinado por el juego propio, lo determina la altura de quien tienes al frente.

Cómo cerrará la historia nadie lo sabe. Pero en los pasillos se percibe que la confianza y el nivel, a medida que avanza el torneo, es cada vez mayor. Y el primer Grand Slam del año es codiciado por todos.