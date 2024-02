Rodríguez Saá negó que haya aviones que alteren las tormentas

La polémica por los supuestos "aviones rompetormentas" que serían los culpables de la sequía llegó a los medios nacionales.

El matutino Clarín se hizo eco en un artículo sobre las quejas que productores de San Luis, San Juan, La Rioja y Córdoba hicieron llegar al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para que investigue lo que para muchos es meramente un mito.

Clarín se comunicó con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá por este tema y fue tajante en su respuesta: "No soy dueño de ningún campo de arándanos. Es un mito. Un disparate. Creo que había una farmacéutica con eso, de La Plata, pero ya no. Lindo proyecto. Me encantan los arándanos. Pero es una mentira decir que tengo campos. Y lo otro es un disparate. Es como la máquina de hacer llover de Horacio Quiroga. Leé ese cuento. No se puede hacer llover, ni tampoco desllover".

El exmandatario no hizo más que reiterar su opinión, expresada hace nueve años, cuando llamó a la dirigencia ruralista que reclamaba por estos vuelos a "acercarse a la ciencia".

Respecto a la fantasía de los arándanos, se sabe que hace diez años este emprendimiento encarado por una farmacéutica de La Plata dejó de producir.

Fueron 92 hectáreas cultivadas con este preciado fruto que llegaron a exportar a Estados Unidos. Lo llamativo es que esa superficie estaba cubierta en su totalidad por malla antigranizo, lo que desmiente que alguna vez hayan usado tecnología con aviones.

Cuando el 2 de enero pasado un grupo de productores planteara sus sospechas de la existencia de "aviones rompetormentas" ante el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Productivo, Federico Cacace, dejaron una temeraria frase.

"Dependiendo la zona, hemos detectado que para la producción de trigo resistente al estrés hídrico, alfalfa, papa, granada, arándanos, algodón y aceitunas, entre otros, se invierte en control de las precipitaciones como parte de las necesidades de estos cultivos, lo que ha generado una gran sequía, perjudicado las economías y ecosistemas regionales, expulsando de sus tierras a pequeños productores agropecuarios y campesinos chacareros", según lo replicó la Agencia de Noticias San Luis sin identificar al autor.

Semejante afirmación no demoró en recibir respuesta. Asesores, productores y empresarios que producen a gran escala en el norte de la provincia desmintieron categóricamente el uso de esta supuesta tecnología para disipar tormentas. "¿Qué productor va a querer que no llueva?", coincidieron entonces.