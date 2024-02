Asaltó a una mujer que iba al trabajo y terminó en la cárcel

A Damián Maximiliano Giménez lo buscaban desde octubre y este fin de semana un juez finalmente lo envió a la prisión por asaltar a una vecina del barrio San Martín en la parada del colectivo, el sábado a la madrugada. El fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito, lo investigaba hacía más de 4 meses, cuando el 10 de octubre de 2023 se metió a dos casas de calle Buenos Aires, forzó la cerradura de un auto e intentó robar cuchillos, ropa y unos parlantes. El domingo, el juez de Garantías 2 subrogante, Juan Manuel Montiveros Chada, lo procesó por “Robo simple en grado de tentativa” y “hurto simple” y lo envió al Penal por 20 días.

A pesar de que un fiscal le seguía el rastro de cerca, el 10 de febrero pasado a las 6 de la mañana, Giménez asaltó a una mujer que esperaba el colectivo para ir a trabajar. El joven, de 25 años, amenazó a la víctima para quitarle la mochila que llevaba, pero ella se resistió y el delincuente arremetió a patadas para lograr su cometido.

Ya con la mochila emprendió la huída, pero un vecino que escuchó los gritos de la mujer llamó al 911 y, a pocos metros del hecho, en Brasil 958, los policías divisaron a Giménez arriba de un techo. Cuando lo capturaron tenía el botín en su poder, pero faltaba una billetera con 11.000 pesos y documentos de la víctima.

El domingo, alrededor de las 20, Giménez fue conducido ante el juez de Garantías. Allí también supo que el 10 de octubre lo habían identificado en el otro hecho, en el que entró a una vivienda en Buenos Aires al 1360, rompió un candado y sustrajo un rompevientos.

Después, en la misma vereda, forzó la cerradura de un Fiat Siena y se hizo de unos parlantes. A pocos metros, en Buenos Aires al 1336, abrió la puerta de una casa y tomó del interior dos cuchillos tipo carnicero. Giménez huyó de la escena, pero en Falucho al 90 una patrulla lo interceptó y encontraron en su poder los elementos que había sustraído. En aquella ocasión el imputado recuperó la libertad, ya que el fiscal no solicitó medidas de coerción.

Pero el joven de 25 años no se amedrentó y siguió en el camino de la delincuencia. La defensora oficial, Nadia Agúndez, no se opuso a los cargos presentados por el fiscal, pero sí al pedido de preventiva: manifestó que su defendido tiene arraigo en San Luis, que vive con su madre y que no cuenta con medios para fugarse.

El juez le dio la derecha al fiscal, pero consideró que el plazo de 30 días era excesivo para clausurar la investigación y decretó que Giménez permanezca en el Servicio Penitenciario Provincial hasta el 2 de marzo próximo.