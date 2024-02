La matanza en medio de la guerra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligro de un ataque israelí a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se hacinan más de un millón de palestinos desplazados de sus hogares, lo que puede ocasionar una gran matanza y el colapso de la asistencia hospitalaria.

Las actividades militares en esa zona densamente poblada serían una catástrofe insondable y ampliarían aún más el desastre humanitario más allá de lo imaginable.

El Ejército israelí ha cubierto con sus operaciones la mayor parte del norte y centro de la Franja, de 365 kilómetros cuadrados y 2,3 millones de habitantes, 85% de los cuales debieron desplazarse en busca de refugio, principalmente hacia Rafah.

El actual curso del conflicto comenzó el pasado 7 de octubre, cuando milicianos del movimiento islamista Hamas atacaron el sur de Israel, dieron muerte a más de 1.100 personas y tomaron unos 240 rehenes, según fuentes israelíes. Decenas de atacantes también perecieron en la incursión.

Como respuesta, Israel lanzó una operación militar que ya arrasó parte de la Franja y han muerto más de 28.500 personas, en tanto unas 68.000 han resultado heridas. La mayoría son mujeres y niños, según fuentes palestinas que no detallan quiénes, entre los fallecidos, son combatientes que enfrentan a los israelíes.

La mayor parte de la infraestructura hospitalaria y las instalaciones para acceder a agua potable, alimentos, electricidad, comunicaciones, escuelas y otros bienes y servicios quedaron inutilizadas.

Los pocos hospitales que aún funcionan están sobrecargados, al borde del colapso; los trabajadores humanitarios corren grave peligro ante la falta de seguridad, y las instalaciones, así como las escuelas y otros refugios, están rodeadas de tiendas de campaña improvisadas por cientos de miles de desplazados.

En ese contexto, todas las miradas están puestas en una temida ofensiva a gran escala en Rafah, que el gobierno y el Ejército israelíes consideran imprescindible para liquidar a Hamas y rescatar a decenas de rehenes.

Los llamados a la moderación de Israel crecieron desde las capitales de Occidente y sedes de las Naciones Unidas, y además avanzan las negociaciones de una posible tregua en los combates, para permitir la liberación de rehenes y llevar más auxilios a la población gazatí.

La OMS mostró preocupación por informes que dan cuenta de la destrucción de las instalaciones de almacenamiento de equipos y suministros médicos del complejo médico Nasser, en el sur de Gaza, que lleva sitiado alrededor de una semana.

El complejo Nasser “es la columna vertebral del sistema sanitario del sur de Gaza. Debe ser protegido y permitirse el acceso de la ayuda humanitaria”, dijo la OMS.

El organismo dijo que “definitivamente no podemos ser más firmes al decir que no, no hay confabulación entre la OMS y ninguna otra entidad del sector sanitario, de los socios sanitarios, del Ministerio de Sanidad (palestino) con los que estamos colaborando”.

Sin embargo, “no estamos en condiciones de investigar ninguna otra actividad que se esté llevando a cabo en los hospitales o lo que está ocurriendo debajo de ellos”.

El organismo respondió así al señalamiento de que bajo algunas de esas instalaciones hay túneles construidos por milicias palestinas para sus operaciones, lo que justifica la feroz ofensiva israelí. La matanza en Palestina puede ser aún más cruel.