"Si nos sacan el Autódromo nos matan la historia del club"

Ni en los pensamientos más remotos, don Milo Franzini hubiera imaginado que ese club que fundó con un grupo de puntanos tuercas un 12 de febrero de 1958, hoy, a 66 años de esa gesta, está al borde de desaparecer en manos de funcionarios inescrupulosos que no saben de la historia de San Luis. Tampoco de deportes y mucho menos, de gestión.

Así es: el Moto Club San Luis, uno de los clubes más prestigiosos y viejos de la Argentina, vive días de zozobra. Su único patrimonio es el "Rosendo Hernández", autódromo que este jueves fue tomado exprofeso por la Secretaría de Deporte del Gobierno de San Luis.

Ante esta situación, este viernes los dirigentes del club, encabezados por su presidente Sergio Lorenzino y su tesorero Enrique Villegas, fueron recibidos por Luis Álvarez, secretario privado de Gabriel Rivero, secretario de Deporte.

"Realmente no solucionamos nada; nos quedamos con más incertidumbre que antes. Fuimos a plantear que nos dieran un contrato de concesión hasta que se solucione todo el tema legal (pesa un juicio de expropiación que este 8 de mayo tendrá una resolución). De todas maneras, nos dejaron en claro que la Secretaría de Deporte no puede hacer mucho, la decisión es del gobernador Claudio Poggi, y él aún no nos atiende. Presentamos el pedido formal, queremos hablar con él", comenzó el detalle Villegas.

"Otra cosa que nos dijo Álvarez, quien estaba con dos abogadas, es que la Secretaría de Deporte, de ahora en más, tendrá a cargo los autódromos y con esto, la potestad de explotarlo como se le dé la gana. Lo podrá alquilar o prestar indiscriminadamente. En ese contexto, nos quisieron explicar que podemos pedir permiso para desarrollar nuestras actividades. Realmente, insólito, porque en caso de querer usarlo, nos harán firmar un contrato por los días que dure la competencia", explicó el tesorero del Moto Club, quien ahondó en el tema: "Lo que es incomprensible es la situación en la que se quiere poner la Secretaría de Deporte, alquilando o prestando predios, ya sea el nuestro o cualquiera, porque para eso existen las instituciones y los clubes".

Este 8 de mayo, el Moto Club San Luis tendrá una audiencia de conciliación por el tema expropiación, una situación delicada.

"Estamos atentos a ver lo que pasará en la audiencia. No hay motivos sólidos por los que prosperó la expropiación. Además, seguramente van a querer pagar por una fracción de terreno y eso no es así; es un autódromo, uno de los mejores del país. Por eso, imperiosamente necesitamos hablar con el Gobernador. Si nos sacan el Autódromo muere el Moto Club, nos matan la historia del club", aseguró el tesorero de la histórica entidad.