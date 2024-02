Un nene se accidentó por el mal estado de la bicisenda

Los paseos en familia son una distracción para despejarse del calor sofocante de estos últimos días y se practican especialmente en la noche cuando la temperatura ha descendido algunos grados. Pero este paseo no resultó bien para Johana Videla que junto a su hijo Agustín de 12 años, transitaban el jueves por la noche en bicicleta por la bicisenda ubicada en la Aguada de Pueyredón.

En comunicación con El Diario, Videla contó que regresaban a su casa, después de salir a pasear en bici con su hijo y transitaban por la ciclovía a la altura del barrio Los Quebrachos. En un momento su hijo perdió el control del rodado porque se cayó en uno de los baches que hay a lo largo de esta extensión del camino para los rodados.

“El accidente fue alrededor de las 21. Cuando veníamos bajando por la bicisenda, mi hijo no vio el pozo, se dio vuelta y se lastimó todo”, dijo y agregó que ellos transitaban por la ciclovía: “No veníamos por la calle o que íbamos mal”.

Videla señaló que su hijo tiene una fractura en el brazo izquierdo, la cara totalmente raspada y el cuerpo todo golpeado por la fuerte caída.

Contó que en el momento fueron asistidos por personal del Sempro, quienes los trasladaron hasta el Hospital Pediátrico San Luis para que Agustín fuera atendido.

Este viernes, tratando de buscar una solución a los baches, pozo o cráteres que hay en la ciclovía, le escribió al gobernador Claudio Poggi a través de las redes sociales del mandatario, para exponerle la situación y ver qué podía hacer el Estado, pero nunca se imaginó la respuesta que obtendría de él o de las personas que manejan estas redes.

En un claro mensaje, el encargado de la red social y que escribe en nombre de Poggi, le dijo: “Gracias por comunicarte. Te pidió que realices el reclamo con la Municipalidad de Juana Koslay” y agregó: “La bicisenda corresponde a la Municipalidad de Juana Koslay, no al gobierno, lamentamos que la respuesta que te dimos no haya sido la esperada y esperamos que tu hijo se mejore”.

“Nunca esperé que me respondieran así. Cómo si ellos no se pudieran comunicar con alguien de Juana Koslay. Yo no quiero nada, solo que arreglen las bicisendas para que no haya más accidentes como el que sufrió Agustín”, dijo.

Además, señaló: “No me parece una respuesta acorde. Si es el Gobernador o un contacto de él, podrían ver como gobierno, comunicarse con la Intendencia para solucionar esto. Que es algo beneficioso para todos los ciudadanos”.