River esperará a Borja y Boca ansía que despierte Cavani

El mundo River espera la recuperación de su goleador, el "Colibrí" Miguel Borja, y el mundo Boca aguarda que el "Matador" Edinson Cavani, su as espadas que mano tras mano no aparece, finalmente se quite la mufa y estampe su sello.

Con ese panorama, la semana comenzó con la confirmación del árbitro Yael Falcón Pérez como encargado de dirigir el superclásico, que se jugará el domingo a partir de las 17 en el "Monumental". Lucas Novelli estará en el VAR.

En el cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis le prenden velas al colombiano Borja y rezan para que se recupere en tiempo récord de su lesión muscular en el aductor mayor izquierdo, y llegue al superclásico. El DT dijo que son "optimistas", y afirmó: "Puede llegar". Aunque la realidad médica marca que el panorama es complejo.

El próximo jugador que recibiría el alta médica es Manuel Lanzini, quien mañana, luego del día libre de hoy, ya se entrenaría a la par de sus compañeros tras dejar atrás el desgarro en el isquiotibial derecho sufrido el 20 de enero en el amistoso ante Pachuca de México.

Lanzini no estará entre los 11, pero sería una opción en el banco.

Demichelis ganó los dos superclásicos que dirigió ante Boca. Fueron el año pasado: el 7/05 1-0 en el "Monumental" con gol de penal de Borja; y el 1/10 2-0 en la "Bombonera" con goles de Enzo Díaz y Salomón Rondón.

Del otro lado de la vereda. Diego Martínez no tendrá al capitán "Pol" Fernández, una baja sensible en el andamiaje del juego ofensivo, y espera con urgencia la aparición definitiva de Edinson Cavani.

Nadie puede discutir la capacidad goleadora del uruguayo, pero tampoco se puede discutir su errático andar desde que se puso la camiseta "xeneize".

Cavani lleva 466 minutos sin poder meter la pelota en el arco rival. Su último festejo fue el 16 de octubre del año pasado, cuando marcó de penal en el partido de cuartos de final de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba (1 a 1 y victoria por penales). Aquel fue el tercer gol desde que llegó a Boca, luego de celebrar ante Platense (Copa de la Liga 2023) y Palmeiras (semifinales de la Copa Libertadores). Demasiado poco. Y de los tres goles, uno lo marcó de penal.

En lo que va de 2024 Cavani jugó 139 minutos en 3 partidos, realizó 5 remates y participó en 5,2 jugadas de ataque cada 90 minutos (es el segundo con mejor promedio en Boca). Eso, según las estadísticas.

Boca ansía que Cavani sea el goleador laureado que llegó como la gran estrella que es, pero que por ahora no ilumina.

El DT Martínez dirigirá su primer superclásico y sabe lo especial que es, para bien o para mal.