La Toma despidió a Zoe con un único pedido: justicia

La investigación por la muerte de Zoe Abigail Pérez Mora se maneja con un hermetismo que seguramente se disipe este jueves, cuando la fiscal María del Valle Durán acuse formalmente a Ricardo "El Gringo" Adrián Rodríguez y a Leandro Joel Oses, los dos detenidos por el caso. Además de plantear ante un juez de Garantías cuáles son las pruebas que reunieron en su contra, se develará también por qué los van a acusar. Este miércoles a la mañana, el cuerpo de la adolescente fue sometido a una autopsia, pero sus resultados no trascendieron. Para el abogado de la familia el hecho se trató de un homicidio y sostiene que uno de los detenidos es el autor material; desde la fiscalía fueron cautos y buscan más argumentos sólidos. Por la tarde, una multitud acompañó el cortejo fúnebre por las calles de La Toma.

A pesar de que el abogado Esteban Bustos mencionó que la investigación avanza a “pasos agigantados” y que la Fiscalía de Género “viene haciendo una labor brillante”, el letrado dijo no saber la causa efectiva de muerte porque aún no cuenta con el informe oficial, pero sí aseguró que se trató de una muerte violenta.

“Tenía lesiones en la cabeza, golpes, un corte en el rostro y otro en la mano” que le dañó un dedo gordo y parte del índice, lo que para Bustos podría considerarse como una lesión de defensa, “como que quiso agarrar algo”, dijo ayer a la tarde en diálogo con El Diario.

Por la mañana, en la puerta de la morgue judicial de la capital, donde acompañó a la madre, el padre y el hermano de la víctima, comentó que “el cuerpo, las condiciones en las que fue hallado, el inmueble y las cosas que tenemos hablan por sí solas y fortalecen la teoría del caso que venimos manejando”, que es que a Zoe la mataron.

Sandra Mora, su mamá, contó que tuvo contacto con su hija por última vez cerca de las 00:10 del martes, y que la chica le dijo que estaba tomando mates en una plaza saludable. También que con “El Gringo”, en cuyo departamento fue hallado el cuerpo, “no tenían una relación. Eran amigos nomás, no era su novio, mi hija no tenía novio”. “No sabría decir si él le escribía o la acosaba. A él personalmente no lo conozco”, contestó ante la pregunta de un periodista.

Sí confirmó, como había adelantado este medio ayer, que Zoe y Rodríguez se conocieron en el gimnasio al que concurrían y que solían ir a tomar mates al departamento de él luego de las clases. “No sé qué se le cruzó a ese chico. Yo no quiero asegurar nada como mi abogado, pero para mí él me la mató, y si él me la mato que pague, él o sea quien sea. Porque yo estoy muerta en vida y a mi bebé no me la van a devolver. Ella se egresaba este año y me dijo ‘mami, yo me voy a Córdoba porque quiero estudiar medicina’. Era una nena llena de sueños: no tomaba, no fumaba, no tenía enemigos”, dijo entre lágrimas, acompañada por su esposo, Fidel Pérez, y por su otro hijo, Nahuel.

Desde la oficina de prensa del Poder Judicial confirmaron este miércoles a la tarde que la audiencia de formulación de cargos será este jueves a las 11:30, en una de las salas de audiencia del subsuelo de los tribunales. Una fuente ligada a la investigación deslizó que la sospecha de la fiscalía es que se trató de un homicidio, pero que caminan en puntas de pie para probarlo.

► El dolor sigue

La noche del martes, luego de que el cuerpo de Zoe y los sospechosos fueran trasladados a la capital, una multitud marchó por las calles del pueblo con un único pedido: justicia. Esta tarde, la escena se repitió, pero impregnada de congoja y llanto.

El velatorio, que se extendió pocas horas, estuvo desbordado de compañeros de colegio, amigos, familiares, allegados y vecinos que se acercaron no solo a dar su pésame, sino también a apoyar a los padres de Zoe para que el caso avance.

Pasadas las 19, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio de la localidad en una columna de cientos de almas que lloraron, gritaron y expresaron su bronca por un hecho que aún los tiene conmocionados.

Redacción