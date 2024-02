Orquesta municipal: familias reclaman una respuesta

El despido de los cinco profesores que formaban parte de la Orquesta Infanto Juvenil de la Municipalidad capitalina trajo preocupación en las 40 familias que, hasta el momento, se preparaban en la banda. En esta ocasión, los familiares expusieron el caso en una entrevista radial en la que piden una audiencia con el intendente, Gastón Hissa, para que la escuela no cierre sus puertas.

También acusaron que fueron recibidos de “muy mala manera” cuando le solicitaron una respuesta a la directora de Cultura de la Comuna, Ayelén Olivera.

Fátima Sosa es una de las madres de las niñas y niños que forman parte de la orquesta. En la entrevista, expresó su preocupación ante el desinterés de la Intendencia. “En enero dejaron sin trabajo a los cinco profesores; entendemos que la orquesta está cerrada o por lo menos así lo interpretamos porque no tenemos ninguna respuesta ni por parte de la Intendencia ni por parte de la Dirección de Cultura”, comenzó.

Por ese motivo, empezaron a exponer la situación a través de las redes sociales y los medios de comunicación, para que reincorporen a los docentes. Además, hizo referencia a que la Municipalidad de San Luis está “en silencio” y la cultura puntana “está muy mal defendida”.

Presentaron una nota a la Dirección de Cultura y se les traspapeló a los funcionarios.

“No se entiende el silencio ante la falta de respuesta. No hay cultura y no tenemos tampoco quién la defienda. Nosotros nos presentamos como papás autoconvocados ante la directora de Cultura, Ayelén Olivera; le presentamos una nota y fuimos recibidos de muy mala manera. Personal que estaba presente cuando entregamos la nota nos sacó fotos mientras esperábamos y ella nos dijo de mala manera que no era la forma de presentarnos”, explicó Sosa.

La orquesta funciona hace seis años e hizo sesenta y seis presentaciones públicas, entre ellas, acompañaron a Nito Mestre en el concierto de los 60 años de trayectoria que brindó en el Cine Teatro de San Luis. Actualmente, es el único organismo sinfónico que tiene la provincia y se forman 40 niñas y niños.

“Nosotros decimos que somos una gran familia. Son niños y jóvenes que están esperando seguir su formación, porque es una escuela. Ellos estudian su instrumento de forma seria, van dos veces a la semana y después hacen un ensayo general abierto, así que todos pueden ir”, dijo la mamá de uno de los estudiantes.

Por otro lado, remarcó que esta es una manera de negar la continuidad de la formación que tenían los chicos y pidió que sean escuchados, porque hasta el momento no tuvieron ningún tipo de respuestas ante los despidos. También, Sosa contó que la nota que le presentaron a la funcionaria aparentemente se traspapeló, en otra señal de la poca importancia que le dan al tema.

“No queremos esperar más porque no queremos que se olviden de nosotros y que no tengan en cuenta a esos profesores que dejaron sin trabajo. Nos dijeron que nos presentáramos en la Dirección de Cultura y Olivera nos dijo que era una decisión de arriba, dando a entender que era de parte de Hissa. Todavía estamos esperando respuestas de la nota que presentamos porque ella nos prometió que iba a hacer lo que pueda, y después nos enteramos de que perdió la nota que le dimos, que se había traspapelado porque andaba pidiendo el teléfono de alguno de los padres de los chicos”, aseguró.