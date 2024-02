El Gobierno no alivia a nadie y los puntanos pagan todo

Irrisorio, vergonzoso y hasta insultante. Así resultó el anuncio que realizó hace horas el gobernador, Claudio Poggi, quién subrayó —como si fuera un gran logro— que los sueldos de la Administración Pública correspondientes a febrero los pagará de forma completa. Insólito, cuando hace décadas y décadas que los empleados públicos venían cobrando su salario sin que nadie les tocara un peso. Hasta que llegó el actual gobierno con sus cuotas y los atrasos en los pagos de hasta 10 días por “errores de sistema”.

Subestimando la inteligencia de la gente, el actual mandatario volvió a lanzar culpas sobre la “herencia recibida”, cuando claramente todos los puntanos conocen que las arcas estatales tienen el dinero. Simplemente porque los sanluiseños siguen pagando sus tasas, impuestos y, cada vez que pasan por una caseta en las rutas, abonan los altos precios de los peajes que impuso Poggi.

Eso sin contar las remesas enviadas desde Nación. Nunca, ningún gobierno nacional dejó de enviar los recursos por Coparticipación Federal. Recortados o no, los dineros fueron girados a San Luis y lo mismo ocurre ahora.

Sería bueno que alguno de los asesores que acompañan a Poggi le sugirieran un volantazo en sus discursos y que abandone el papel de víctima.

Para peor, a pesar de que los gremios estatales se pronunciaron en contra de la pulverización de los sueldos a raíz de los oscuros juegos que Poggi hace con el dinero ajeno, no hubo ninguna frase sobre un incremento salarial. Algo que los trabajadores esperaban en silencio y masticando bronca.

Así son las cosas, el cordobés no moverá un dedo para frenar la caída del 60% del poder adquisitivo de los empleados públicos cuando ellos han sido, históricamente, una de las piezas que mueven la estructura comercial de las distintas ciudades y localidades sanluiseñas.

De todos modos, aunque busque disimular su falta de empatía, adelantó que la ayuda escolar para la administración provincial subirá a $57.304 por cada hijo. Pero no aclaró que es una cifra inferior a los $70 mil que fijó Nación. Un número que pedía equiparar el gremio ATE.

Antes, para estas épocas, los trabajadores solo analizaban los porcentajes de aumentos de su salario.

En Terrazas, ante las cámaras de los medios oficiales, al Gobernador no se le movió un pelo al aclarar que la Provincia se hará cargo de cubrir con sus recursos aquellos subsidios al Transporte que recortó Milei desde Casa Rosada.

El problema radica en que serán los propios puntanos los que pagarán ese “parche”, porque Poggi lo hará con el aumento de impuestos a la venta de combustibles y peajes.

Su idea es jugar otra vez al "Gobernador malo, Gobernador bueno" en la Legislatura, porque todo eso quedará supeditado a los votos de diputados y senadores.

Sin dudas, a pesar de que ya ocupa el sillón de Terrazas de Portezuelo, necesita redoblar las tintas sobre su antecesor para culparlo hasta de que corre viento. Mejor sería empezar a gestionar.

Enojo en el sector docente

Durante el escueto mensaje de 15 minutos que dio, Poggi se dirigió a los docentes para comentarles que el 8% de sus salarios —que se completaba con el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo por Conectividad que erogaba la Nación y que el presidente Milei decidió dejar de pagar en enero— lo pagará la Provincia durante febrero y marzo mediante la creación del Fondo Provincial de Incentivo Docente. Pero ese flaco número despertó el enojo del sector que esperaba una mejora salarial.

“El anuncio fue tomado muy mal en general. Esto profundizará las diferencias que tenemos con el gobierno provincial. La bronca no se puede contener y derivará en una lucha gremial muy grande. Él nos pagará el incentivo que perdimos, pero no hubo aumentos o mejoras. La última mejora la cobramos en diciembre. Desde ahí a esta parte nos caímos del mapa salarial. Es como que nos dijo ‘confórmense con que tienen trabajo’. Pero trabajar en estas condiciones es durísimo. Todos somos sostén de familia y no alcanza ni para comer. Es como que estamos en manos de un esclavista, porque antes lo que hacían era garantizar la comida y el techo. Pero ahora, con este panorama, el que paga el alquiler no come. Nosotros sentimos que nos autopagamos el mantenimiento del salario que tuvimos desde noviembre. Todo lo lleva a base de impuestazos. Además, la subvención la transferirá el día 7 y eso significa pagar todo lo nuestro con recargos. Y ‘Conectividad’ no la cobramos desde diciembre. Además, dice que aumentó el gasto en salarios por parte del Gobierno. Y no entiendo, porque Poggi dijo que despidió como a 600. ¿Cómo es? Entonces, o tomó más gente o los funcionarios se la están llevando en pala. No se entiende. En el caso de la docencia privada, el discurso es ‘no hay plata’, pero los gobernantes se aseguran la contratación y la función pública de sus familiares. Que no anuncie un aumento salarial es muy grave. Eso sin dudas derivará en una lucha gremial muy grande. Nosotros somos pesimistas”, dijo el secretario general de Sadop, Juan Accornero.