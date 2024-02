"Me pongo a disposición para reclamar los fondos de San Luis"

Los recientes anuncios del gobernador, Claudio Poggi, dejaron mucha tela para cortar. La bronca de la gente no tardó en replicarse en las redes sociales y el descontento es objeto de análisis por parte de diferentes sectores, que advierten medidas con sabor a poco. La diputada nacional de Unión por la Patria, Natalia Zabala Chacur, compartió sus pensamientos sobre el enmarañado escenario actual.

“Vivimos una situación a nivel nacional muy complicada, donde se ven avasallados un montón de derechos. Hay que entender una cuestión, las provincias son

preexistentes a la Nación, no es que la Nación existió primero y con ello se crearon las provincias. Las provincias delegaron a la Nación diferentes facultades confiando en el sistema representativo, republicano y federal, principalmente y con mayúsculas, federal. Hoy nos llama el Fonid. Cuando la Nación delegó a las provincias que se hagan cargo de la educación, se comprometió a que esto se pueda llevar adelante. Y más allá de la coparticipación que se recibe, está la ley de financiamiento educativo. El Fonid es una ley especial que si bien tiene vencimiento y estamos tratando su prórroga, no se paga automáticamente. Viene con atraso financiero. Desde Unión por la Patria hemos tenido reunión con los gobernadores peronistas y todos manifestaron cómo se les vuelve de complejo el escenario si el gobierno nacional deja de remitirlo. Muchos de ellos hacen frente y asumen que pueden hacerlo solo por uno o dos meses. En este sentido, Poggi hace un anuncio para hacer frente al Fonid. Es aceptable, aplaudimos. Pero no lo puede mantener. Tiene que dejar de comulgar con Milei, ponerse en el lugar de gobernador, velar por los derechos de las puntanas y puntanos y hacer los reclamos que correspondan”, definió.

La diputada opinó que Poggi debe hacerse cargo de las cosas que le competen a nivel gestión.

El devenir de informes y medidas “paliativas” se dio en un contexto de enorme desilusión. Y es que el gobierno del cordobés concretó un anuncio en vísperas de una época donde por lo general se definen los incrementos salariales, que en su conjunto incluyen asignaciones familiares y, en este caso, como las asignaciones escolares que se dan por única vez en febrero o marzo, a instancias del arranque del ciclo lectivo.

En medio de este panorama, Zabala Chacur remarcó que Poggi como gobernador tiene la obligación de velar por los derechos vulnerados, como en esta situación ocurre con el Fonid. “No vale únicamente con una carta de apoyo al gobernador de Chubut, firmando como referente de Cambiemos, porque eso no representa a la ciudadanía. Eso lo representará a él como político de Cambiemos. Hacer frente al fondo —que le corresponde a Nación— lo lleva a resignar lo que sí debería estar haciendo: la recomposición salarial conforme al menos con los índices de inflación que vive Argentina”, especificó.

Provincias preexistentes: Zabala Chacur hizo referencia a la suspensión de fondos clave. Remarcó que hay un avasallamiento de derechos y remarcó que no hay que perder de vista que las provincias son preexistentes a la Nación.

Por otro lado, cuestionó el anuncio del pago de los sueldos completos, como si se tratase de un acto prácticamente sublime. “Que abone los sueldos debería ser lo normal. Lo anormal es que tomemos normal lo que no corresponde. No estuvo bien cuando desdobló los salarios. Decir que va a pagar en tiempo y forma no le hace una corona adicional, es su obligación. Un anuncio de ese tipo no merecía un aplauso. Merece un análisis de preocupación. Me pongo a disposición para ayudar a reclamar los fondos que le corresponden a San Luis”, afirmó.

La legisladora subrayó que se entiende perfectamente el esfuerzo de la Provincia, pero aseguró que no lo podrá sostener. De ahí que Poggi debe velar por aquello que está en sus atribuciones. El caso del Fonid es competencia de Nación. “Si quiere comulgar con Milei y no quiere ponerse los pantalones para ir como gobernador como corresponde y defender a las puntanas y puntanos, delegue a los diputados. No tengo problemas en hacerlo. Pero ahora esto no puede quedar en los laureles. Va a asumir una responsabilidad que no le corresponde. Lo que corresponde es recomposición salarial”, aseveró.

Cóctel de crisis

Zabala Chacur mostró su preocupación por lo que se podría denominar como un cóctel de dificultades, especialmente aspectos que tienen que ver con el pan en la mesa de los empleados públicos que prestan diariamente su servicio al ciudadano, los docentes, el personal de salud, entre otros. En este sentido, destacó que a Poggi lo eligió el pueblo para que gobierne San Luis, no para que tape agujeros de Milei.

Al mismo tiempo, recordó que la devaluación del primer miércoles del gobierno de Milei se iba a ver dos meses después. Finalmente tras el DNU, la ley ómnibus, la inflación de diciembre, de enero, la caída del salario, todo repercute en complicaciones a nivel económico. En la provincia, los puntanos venían de la última recomposición de haberes y el pago del aguinaldo, que permitió un respiro. Pero destacó que si el contexto sigue así, se verá el cierre de negocios, y con ello pérdida de empleo.

“No hagamos un análisis escueto. Hay que ver un mecanismo de ataque mucho más profundo. Estoy a disposición para ayudar a Poggi”, concluyó.

