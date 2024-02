Si así no lo hicieren…

Señores, la campaña electoral terminó. Cuesta comprenderlo. Las chicanas, la descalificación del adversario, los eslóganes y tantas otras herramientas empiezan a perder sentido. Inexorablemente, llega la hora de gobernar. Por favor, gobiernen. Dejen de lado tanta precariedad insoportable que somete al pueblo a carencias y limitaciones. Lo que no supieron evaluar, lo que juzgaron diferente, lo que prejuzgaron y creyeron sometido al imperio de vuestra voluntad caducó definitivamente.

El debate en la Cámara de Diputados de la Nación, de la muy mal llamada ley ómnibus, pretenciosamente llamada ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", resultó, cuanto menos, vetusto. Las prácticas antiguas devinieron patéticas. Repeticiones y repeticiones, una tras otra. Absurdos profetas de la traición pretendieron poner luz en las leyes y encandilaron sus negocios; y quedaron vulgarmente desnudos y dramáticamente expuestos. Se halagaron mutuamente de un modo denigrante. Hay otro mundo. Hay otra Argentina. En general son voceros de este dislate, son perdedores endémicos de elecciones democráticas. Se esperaba de ustedes otra cosa. Pasaron muchas horas, podrían haber pasado el triple y nada hubiera cambiado.

Desde lo formal, el tratamiento legislativo fue de una paupérrima calidad institucional. Nunca estuvo a disposición de los diputados un dictamen cierto, auténtico, final. Muchos firmaron en blanco y el blanco mutó a gris, y luego, a negro. Siempre opaco. No se sabe lo que se aprobó. Entre la lectura inicial de las tachaduras y la lectura final de las tachaduras, median sospechosas diferencias. Nunca serán aclaradas. No es legal, ni legítimo, ni correcto firmar sin leer. Eso hicieron muchos diputados. Y lo saben, y lo reconocen. Quien leyó inicialmente las tachaduras no sabe leer. Cometió errores, deslices, omisiones, repeticiones. Es secretario de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Tenía temor o pánico escénico? Hay mucha gente en la Argentina que sabe leer y escribir. Podrían haber convocado a alguno. O querían confundir y desviar la atención. Y que quede claro: quienes votaron a favor son protagonistas de este disparate. Son actores principales de tanta confusión y tanta falta de respeto. Y todo de la mano de un presidente de la Cámara de Diputados que aspiraba a despertar más ternura que respeto. A todas luces su gestión fue desastrosa. Está claro que su cometido era forzar una sanción y lo logró. Los medios que utilizó para alcanzar su cometido serán objeto de análisis en otro momento. Por ahora, descansa hasta el martes próximo. Más de un buitre supo sacar provecho de su inexperiencia.

Un grupo de tibios prometió y cumplió con su aprobación en general. Pero dejó la promesa: “Cuidado con nosotros a la hora de la aprobación en particular”. Se lamenta avisarles que ya se entregaron. Su supuesta resistencia ha sido absolutamente vulnerada. Ya no vale nada su voto. Valen los que se oponen de frente y de punta a punta. Están desnudos y entregados.

Muchos representantes del electorado fueron basureados por casi todos, el primer mandatario incluido. No los conmueve. Costará encontrar descalificaciones más arteras. Simulan soportar todo, en la búsqueda de un objetivo superador. Sepan que no convencen a casi nadie. No es necesario soportar tanta denigración. Nadie les pide tanto. No son víctimas, no son vistos como tales. Más vale parecerían cómplices de un plan francamente destructivo y peligroso.

En San Luis sucede otro tanto. De a ratos, suenan inexpertos y de a ratos, ni suenan. Creen que con operativos de prensa resuelven las carencias de un Gobierno incapaz. Desnudan internas patéticas. Si dejan de pelear entre ustedes, tal vez algunas cosas resulten factibles. Sean serios, el pueblo de San Luis lo merece, lo desea, lo necesita. No sobra tiempo. Luego, por favor, no digan que estaban desprevenidos, que no se dieron cuenta, que nadie les avisó.