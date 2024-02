"Ramón Carrillo": continúan los reclamos de los trabajadores

Incontables horas de trabajo, la responsabilidad de cuidar la vida de los pacientes, y la capacitación continua son factores que describen la vida de los profesionales de la salud. Sin embargo, actualmente ese esfuerzo no es valorado. Los trabajadores del Hospital Central "Ramón Carrillo" han cobrado su salario en dos cuotas y desactualizados.

A los profesionales no les abonan de acuerdo al nuevo Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 que rige desde noviembre del año pasado. Además, exigen recategorizaciones. Los profesionales de la salud dicen que la situación es desesperante, ya que el salario no alcanza. Analizan medidas de fuerza.

"Hicimos una homologación de un acuerdo, un convenio nuevo y no nos han pagado. El convenio es de octubre del año pasado y no se ha pagado desde noviembre, en diciembre y enero tampoco", indicó una fuente que prefirió reservar su identidad por temor a represalias.

Según contó hay un bono nacional de $70.000 para profesionales de la salud que deberían cobrar, pero no tienen certezas de que vaya a ser abonado. "Lamentablemente, nuestro sueldo básico sigue siendo de unos $300.000, es nada hoy en día. No sabemos qué hacer, a quién acudir, qué medidas tomar. Nos amenazan con que si publicamos un flyer nos pueden correr. Todos los que estamos ahí estamos mal. Hemos pedido reuniones, asambleas y no hay respuestas", manifestó.

Si bien la actualización salarial ya está acordada, el Hospital Central aún no la abona. Sin embargo, el acuerdo que rige desde noviembre ya quedó desactualizado ante la inflación que fue de 25,5% en diciembre y el mes anterior a este fue de 12,8%.

"Hay miedo de que mucha gente se quede sin trabajo y que nos despidan, pasan muchas cosas dentro del hospital que la verdad no están buenas porque no favorecen en lo absoluto para poder trabajar tranquilos y desempeñarnos laboralmente bien en todos los aspectos", indicó.

Aseguran que los profesionales deben realizar más guardias para llegar a fin de mes.

La fuente expresó que también hay un descontento con el accionar de los sindicatos. No se sienten respaldados.

Ante la inflación que agobia y el sueldo que no alcanza frente los a tarifazos y ajustes de los gobiernos de Javier Milei y Claudio Poggi, los profesionales de la salud sienten la presión.

"La estamos pasando mal porque hay muchos profesionales que están con depresión, con estrés, se sobrecargan guardias para poder llegar a fin de mes, hacen 16 horas de guardia tres días seguidos. Es un montón, nos perjudica a la salud también", expresó.

La situación es aún más desesperante para aquellos que tienen que pagar alquiler y tienen hijos. "Te tomás el tiempo y te sacrificás porque dejás de lado un montón de cosas para poder ser, para poder tener un título que te avale o la capacidad, las herramientas intelectuales que necesitas para abordar ciertas situaciones. Sí se nos consideró en la pandemia porque éramos los primeros en las filas y hoy en día es totalmente una burla, un abuso. Es muy injusto porque detrás de todos estos trabajadores hay familias", manifestó.

La realidad en el Hospital Central "Ramón Carrillo" es crítica y crea impotencia en los trabajadores. El mes pasado, el médico alergista Adolfo Salvatierra alzó su voz para manifestar que a los médicos contratados no les habían abonado en tiempo y forma. Tampoco recibían respuestas concretas, dado que en el área de tesorería del centro de salud solo indicaban que había un problema interno, sin dar mayores explicaciones ni certezas.

► El panorama sindical

A mediados de enero, el gremio ATE presentó una nota para que el Directorio del Hospital Central "Ramón Carrillo" actualice el salario conforme a la nueva escala homologada del Convenio Colectivo 122/75 que rige desde noviembre y no ha sido aplicada. ATSA también envió una nota a la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, solicitando aumentos salariales y la aplicación del convenio.

El pasado martes las autoridades del gremio APTS se reunieron con la ministra y publicaron un resumen de lo dialogado. "El primer tema que instalamos como prioritario fue la solicitud de conformar una mesa de negociación salarial para conseguir una recomposición del sueldo, que no quede por debajo de la inflación. La ministra expresó que los aumentos son competencia del Ejecutivo, en la persona del Gobernador, y que le transmitiría nuestra solicitud. Referido al pago del sueldo de febrero, ella estima que se realizará con normalidad", señala la publicación del gremio en las redes sociales.

Además, indicó: "Sobre el pago de las horas excedentes que se adeudan desde el año pasado, la ministra Spagnuolo nos informó que las horas correspondientes a los meses de octubre y noviembre se pagarán en los próximos días, y las referidas a diciembre ya están en el circuito de firmas necesarias para la efectivización del pago".

El comunicado adelanta que la próxima audiencia entre este gremio y el Ministerio de Salud está prevista para marzo.

Redacción