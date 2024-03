Ruralistas exigen "respuestas urgentes" del Estado provincial

A través de un comunicado, los presidentes de las sociedades rurales de La Toma, Quines, Villa Mercedes, Justo Daract y Valle del Conlara, integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y coordinadores de 10 centros ganaderos distribuidos en toda la provincia expresaron que esperan del Estado puntano una “respuesta urgente, dada la proximidad del vencimiento del Impuesto Inmobiliario" y piden "como primera medida la prórroga de la fecha de los vencimientos”.

“La semana pasada nos desayunamos a través de los cedulones del aumento del Impuesto Inmobiliario, en los que había aumentos desde el 350, el 500 y el 600%. Nos pareció totalmente inconsulto, exagerado e inoportuno. Más, habiendo estado trabajando en conjunto con esta gente que apenas asumió nos pusimos a disposición. La idea era generar políticas activas para el campo sanluiseño. Le pedimos una audiencia al ministro Trombotto y que estuviese la gente de Hacienda o de Rentas, pero no estuvieron”, dijo Ariel Ayello, titular de la Sociedad Rural Río Quinto de Villa Mercedes.

El dirigente sostuvo que los incrementos son “imposibles de pagar”. A esto le sumó el problema que generó la falta de lluvias en los últimos años. También se le planteó al ministro "la problemática de que nos están intimando en el cobro del agua para producción y quedó en que íbamos a rever este tema. La idea es trabajar en una modificación de todo un plan provincial tributario en el que se le saque un poco el pie de encima al campo para enfocarnos en el agregado de valor. Más la problemática de inseguridad, de la rotura de los caminos”, especificó y añadió que “es cierto que hace 90 días que están en el Gobierno, pero hace varias décadas que venimos pidiendo lo mismo”.

A través de la misiva, los gremialistas pidieron a los productores luchar juntos tranqueras afuera.

“Los tiempos de la producción no son los mismos que los de la política. A mí no me interesa politizar este tema, ningún ministro nos solucionó nada. Ahora nos dijeron que venía el cambio y hasta ahora no hubo ninguno. Nuestra preocupación es la de siempre: bregar por la producción y por las mejoras para el sector”, afirmó Ayello.

En uno de los párrafos del comunicado de prensa, las entidades rurales señalaron que “también tocaron temas que urgen al campo como inseguridad, caminos, conectividad y la creación del Consejo Consultivo Ministerial. Dicha reunión tuvo pocos resultados, ya que el ministro comentó que la mayoría de los temas no eran de su área”. Sobre este aspecto, Ayello manifestó que “él (Trombotto) dijo que iba a hablar con las áreas correspondientes. Nosotros el ámbito que tenemos para plantear los temas es ahí. Para eso están ellos en ese ministerio. Este tiene que ser el nexo con las otras áreas. También asistimos a las mesas productivas que se llevaron a cabo el sábado acá, en Villa Mercedes”.

El ruralista se mostró optimista y anhela continuar en el camino del diálogo: “Ojalá sigamos en un camino de avance. Lo que sí, no vamos más a reuniones para la foto, a menos que sea el lanzamiento de alguna de las soluciones a todos los problemas que tenemos en la provincia. El Gobierno quiere apoyar a públicos y privados para fomentar la producción; un aumento inmobiliario de esa envergadura no fomenta absolutamente nada, al contrario. Entonces, creemos que hay que ser coherentes con lo que se está planteando. Las rurales trabajamos en función de mejorar la producción sanluiseña”, concluyó.

