La Policía acosó a artistas que actúan en la plaza Pringles; hay gran rechazo

Vestir con camisetas de clubes de fútbol, cubrirse del sol con gorros “Piluso” y “tirar” rimas en plena Plaza Pringles, entre amigos, por ahora no es delito. Pero al parecer, para algunos policías que pululan por el microcentro de esta ciudad sí lo es. Al menos eso demuestran, porque cada vez que los artistas callejeros que tienen al principal espacio verde como punto de encuentro coinciden para cantar, bailar o solo juntarse a charlar, aparecen los uniformados con intenciones de requisarlos al extremo con visibles ganas de detenerlos.

Anteayer, aparecieron efectivos que subieron en moto a las veredas de la plaza para inquirir a los jóvenes que pintaban, cantaban y compartían un almuerzo preparado por ellos mismos. Todo estaba en calma. Nadie hacía problema alguno. Pero ingresaron para revisar qué tenían o qué hacían.

En esta ocasión, bajo el lema “Con hambre no hay arte”, los chicos buscan donaciones por diferentes lugares para armar luego cajas con alimentos no perecederos como fideos, arroz, aceite, lentejas, puré de tomates, leche, té, mate cocido, yerba o azúcar. Tras recolectar esos alimentos, los artistas los dejan en determinados lugares con carteles alusivos para que la gente que necesita esos víveres, los lleve. No hay delito en la propuesta, abunda la solidaridad y la empatía frente al ajuste. Pero para las autoridades, eso parece poner en vilo a la seguridad.

“Son cajitas solidarias y nuestro anhelo es repartirlas por distintos lugares de la provincia. La idea es que, si estás pasando hambre, saques lo que necesites. Y si podés donar, lo podés compartir en la misma cajita solidaria. El objetivo es ayudarnos porque nadie se salva solo. No nos interesa recaudar dinero. Eso no nos importa. La idea es ayudar a la gente que no tiene para comer”, comentaron tres de los chicos que recorren la ciudad con la plaza Pringles como punto principal.

Sin embargo, casi a cada paso, anteayer, los policías los pararon para requisar desde las cajas hasta los carros en los que transportan la mercadería. Es una ironía que en la gestión de la ministra Nancy Sosa, lejos de solucionar los serios problemas que exponen las calles puntanas a toda hora y a plena luz del día, se implementen recursos para hostigar a la juventud. Mientras se aplica el miedo en los chicos, cientos de delincuentes hacen desmanes en una ciudad liberada.

Las chicas y chicos ya organizaron “Girando el cucharón”, una campaña en la que, gracias a una serie de donaciones, cocinaron ricos guisos de lentejas y fideos que distribuyeron a la gente más necesitada que pasó por plaza Pringles. La movida tuvo mucha aceptación y a medida que la gente se enteraba del encuentro, concurría con su envase para retirar comida.

Pero ahora lo más preocupante para el grupo artístico y la enorme cantidad personas que los siguen es el acoso permanente que muchos policías intentan ejercer sobre ellos. “No hacemos nada malo, solo juntarnos. Ahora nos revisan todo. Hasta la comida”, lamentó una joven.

En un video que subieron a su cuenta, los artistas mostraron a las claras el acoso continuo que padecen. Ningún referente del Gobierno repudió el incidente.