La segunda semana de clases inicia con paro y bocinazo

Los docentes continúan con su plan de lucha debido a la falta de respuestas de los gobiernos. El lunes pasado se manifestaron en San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Justo Daract y San Francisco. Este lunes habrá paro en toda la provincia y el país para manifestarse en contra de las medidas del presidente Javier Milei (Ver Página 9) y del gobernador Claudio Poggi. A su vez, también convocaron a un "bocinazo" en la capital puntana.

Los gremios AMET, UDA, Sadop y UTEP convocaron a un paro de 24 horas sin asistencia a los establecimientos escolares, por lo que los estudiantes no tendrán actividades en las escuelas.

Según un comunicado de la CGT, entidad que nuclea a estos gremios docentes, el reclamo es por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo de Compensación Salarial, infraestructura, programas pedagógicos y financiamiento y recursos que por ley corresponden a las provincias.

"Las leyes vigentes pretenden darle cierta unidad al sistema educativo en todo el país y el Estado nacional no puede desobligarse de estas responsabilidades indelegables y correrse de su rol protagónico", indica el comunicado de la CGT.

Además, expresa: "Instamos al gobierno nacional a ver esta medida gremial como un pedido docente masivo, hincado en el carácter alimentario que tiene el salario, nuestro profundo compromiso con el presente y futuro del sistema educativo, y las circunstancias de una inflación desesperante y abrasiva de la economía familiar".

A nivel provincial, los salarios permanecen congelados y los docentes se vieron perjudicados por el pago desdoblado de sus sueldos en los meses anteriores. El Gobierno de la Provincia no propone soluciones y el diálogo es escaso.

"Adherimos al paro nacional que ha sido convocado por los cuatro gremios de la CGT, nuestras confederaciones CEA, AMET, Sadop y UDA. También en nuestra asamblea, en nuestra reunión con todos nuestros afiliados se resolvió hacer un bocinazo a las 10:30 en la exestación de trenes, en la ciudad de San Luis, y en Villa Mercedes, en la plaza Pedernera", expresó el secretario adjunto de UTEP San Luis, Carlos Peralta, en un video publicado en el Facebook del sindicato.

Además, explicó: "A nivel nacional, no van a venir más los fondos nacionales para educación y esto no solo involucra al sueldo del docente, como Fonid y Conectividad, sino que tampoco va a haber un fondo compensador para aquellas provincias que no pueden pagar el sueldo mínimo garantizado a docentes, no habrá infraestructura, no se van a crear nuevas escuelas".

La caravana partirá desde la exestación de trenes de la ciudad de San Luis, es decir, el Centro Cultural "José La Vía", sobre la avenida Lafinur, entre Lavalle y Bolívar. En Villa Mercedes será desde la plaza Pedernera.

El Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) ayer publicó un comunicado que expresaba su apoyo y adhesión a la convocatoria de los sindicatos docentes y al paro.

Otro gremio que también manifestó su apoyo es la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), que se sumará al bocinazo.

"La convocatoria a la jornada se realiza en reclamo de una urgente recomposición salarial, luego de que el Gobierno impuso un magro 6% de actualización frente a un 51% de inflación entre diciembre y enero. También se reclama la restitución del Fonid que el actual Gobierno eliminó luego de 20 años y una actualización presupuestaria acorde a la inflación acumulada de 254,2% a enero, ya que el presupuesto tuvo 0% de aumento", publicó ADU en sus redes sociales.

A su vez, la Conadu Histórica realizará una Semana de Visibilización en las Universidades Nacionales desde este lunes y hasta próximo, inclusive.

"Esta semana de acción contará con la realización de volanteadas, clases públicas y radios abiertas, entre otras iniciativas; así como seguiremos planteando la necesidad de que los consejos directivos y superiores de las universidades nacionales se expidan en defensa de la universidad pública y el salario de sus trabajadoras y trabajadores, tal como ya lo hicieron varias casas de estudios", expresa el comunicado de la Conadu.

Los docentes universitarios reclaman por paritarias y recomposición salarial urgente, aumento del presupuesto universitario y el pago del Fonid.