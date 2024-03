Oscar, 96ª edición

Quizás fue el fin de la pandemia y las ganas de salir a filmar y que las salas se volvieran a llenar, o también influyó que modelos exitosos y apabullantes como el Universo Cinematográfico de Marvel o la saga "Rápidos y Furiosos" comenzaron a mostrar sus primeras señales de agotamiento para el público y de los propios cineastas detrás de tan caros proyectos. Lo cierto es que 2023 será recordado como uno de los mejores años para el cine en este siglo. La variedad de obras, de directores consagrados y nuevos talentos llegó a las salas más inhóspitas y el público acompañó las propuestas con una afición que se creía ya imposible de lograr.

En este contexto, llegó la hora de que la industria reconociera a sus pares. El próximo domingo se sabrán los ganadores de los Premios Oscar, la ceremonia anual en que los más de 9 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas elegirán a los mejores de su clase. La entrega, que suele oscilar entre el aburrimiento de las presentaciones y la sorpresa de las elecciones, se hará en el famoso Dolby Theatre, en Los Ángeles. ¿Quién se llevará los premios mayores? La temporada previa de premios menores arroja algunas pistas.

El destructor de mundos

Con 13 nominaciones entre las que se incluyen las principales categorías como película, director, guion adaptado, actor principal y de reparto, y una batería de nominaciones técnicas, "Oppenheimer", de Cristopher Nolan, parece ser la favorita a quedarse con el preciado hombre dorado.

En su recorrido previo ya ganó 287 premios, entre los que se destacan siete en categorías importantes de la academia inglesa de cine, los Bafta y 5 Globos de Oro, también en ternas trascendentes como película, dirección y actores.

Sea uno más o menos fan del cine del británico, quien tiene predilección por jugar con las líneas temporales en sus relatos, la espectacularidad y el suspenso, y también por la sobreexplicación y su nulo desarrollo de personajes femeninos, "Oppenheimer" es un triunfo en varios niveles para el cineasta.

En primer lugar, fue la tercera película más vista del año a nivel mundial, logrando acumular $960 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de $100 millones. En segundo lugar, fue un regreso al éxito luego de su experimento fallido de ciencia ficción que fue "Tenet", de 2020.

Pero el triunfo mayor se dio en términos de recepción. Ni el público masivo ni los críticos más agudos se resistieron al retrato del físico nuclear Robert J. Oppenheimer, que, interpretado por Cillian Murphy con una frialdad y desconexión asombrosas, cuenta el derrotero para la construcción de la bomba atómica, con la que el gobierno de Estados Unidos asesinó a más de 240 mil personas de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón y que dio fin, así, a la Segunda Guerra Mundial.

Con la distancia que pueden otorgar seis meses después de su estreno, que tal película sea un éxito es toda una rareza. Si bien hay una escena prodigiosa, extraordinaria y llena de acción como es la primera prueba atómica en Los Álamos, el resto del filme pasa por conversaciones entre científicos, militares y burócratas por las causas y consecuencias detrás de la construcción del arma de destrucción masiva. A eso hay que sumarle que las líneas temporales del relato se entrecruzan y que hay fragmentos en blanco y negro.

Sin dudas impactante, "Oppenheimer" también tiene a favor que a la academia le gusta premiar a veces trayectorias más que películas. Así pasó con Spielberg, quien tras dos décadas de dejar clásicos, ganó con La Lista de Schindler a principios de los 90. Como con "Oppenheimer", se trata de cineastas masivos, con apetito para el espectáculo, pero que eligieron un tema árido, difícil. Así se conjugan las ansias de entretenimiento y prestigio que busca la academia y que, seguro, lo dejará a Nolan con los premios más importantes de la noche.

Rareza exitosa

¿Quién puede arruinar la noche de Nolan? Hay dos películas que están picando en punta, cerca y que quizás pueden dar el batacazo. Una de ellas es "Poor Things", de Yorgos Lanthimos. Rareza audiovisual, con un diseño de arte que recuerda al surrealismo de Dalí, la película relata el periplo de Bella Baxter, una mujer a quien reviven a través de un experimento de dudosa moral. El filme pasa por el descubrimiento que hace del mundo Bella, interpretada con desenfado por Emma Stone, y sobre todo su despertar y exploraciones sexuales.

La película tiene el logro de ser extraña desde el punto de vista visual, su banda sonora y su alta carga erótica, pero aun así consiguió un moderado éxito de público. Es accesible a pesar de su propuesta inusual y en su retorcido sentido del humor, tiene un “final feliz”. Esto puede implicar la consagración de un outsider como lo es Yorgos Lanthimos.

El griego tiene una filmografía muy coherente que coquetea con el absurdo, el terror, las mutilaciones y el sexo, siempre con una mirada grotesca como se pudo ver en "The Lobster", "Killing of The Sacred Deer" y "Dogtooth". Con "The Favourite", su anterior film, ya se había acercado al cine más accesible; "Poor Things" parece una consagración para el gran público y la crítica, al igual que "Oppenheimer", aunque con menos consenso y popularidad.

En nominaciones también pisa fuerte: es la segunda más ternada, con 11 menciones, y tiene muchas posibilidades en fotografía, banda sonora y actuación femenina para Stone. Ella es querida por la academia: es su cuarta nominación con solo 35 años y ya ganó en 2016 por "La La Land". Además, en la previa, se llevó premios por su personaje en los Bafta y los Globos de Oro.

Francia acecha

Hay una tercera película en la contienda y tal vez pueda dar la sorpresa: "Anatomía de una Caída", de origen francés, dirigida por Justine Triet. Las declaraciones públicas de la directora contra el gobierno de Emmanuel Macron influenciaron a que no fuera seleccionada por el país para competir en la categoría internacional. Sin embargo, la película fue un hit sin precedentes para el cine galo, logrando estrenarse en todo el mundo, alzándose con la prestigiosa Palma de Oro y ahora, consagrándose con 5 nominaciones, entre las que se incluyen película, dirección, guion original, actriz principal y montaje.

Hay un antecedente directo que favorece a Triet. En 2020, Parasite, de Corea del Sur, fue nominada en categorías similares, sumándole la de categoría extranjera, y terminó llevándose los premios a película, dirección y filme extranjero. Quizás pueda darse otro golpe del cine internacional, esta vez de la mano de una directora mujer.

Pero ¿vale la pena la película? Lo cierto es que "Anatomía de una Caída" es uno de los mejores dramas judiciales de los últimos años. No solo son entretenidos sus pasajes en Tribunales, con diálogos brillantes que ponen en tensión los roles de género; su mayor triunfo va de la mano de la reflexión que hace de la verdad como fenómeno social y la desintegración de una pareja.

La película invierte los roles: una mujer es acusada del asesinato de su esposo en su casa familiar en el medio de los Alpes. Aquí, la esposa, Sandra, se muestra como antipática, infiel y agresiva con su marido. La opinión pública y el mismo proceso judicial apuntan contra ella por su personalidad y maltrato a su pareja.

Triet no da respuestas fáciles: uno termina viendo la película sin saber bien lo que ocurrió, más allá de algunas pistas. La directora da a entender que en la sociedad, más que la verdad influyen la percepción y los prejuicios que tenemos contra las personas.

Otro punto alto de esta película son las actuaciones: en un mundo en el que la fama y Hollywood no tuvieran tanta influencia, Sandra Huller ganaría el Oscar a mejor actriz al que está nominada. Pero atrás no se queda el resto del reparto, sobre todo el pequeño que interpreta al hijo de la pareja, Milo Machado-Graner, y el perro de la familia, "Snoop", cuyo nombre en la vida real es "Messi" y que es clave para la “resolución” del largometraje.

Los no tan queridos por la academia

Si bien "Killers of The Flower Moon" cosechó 10 nominaciones y "Barbie", 8, y ambas están en la carrera por mejor película, hay indicios que muestran que la academia no se inclinaría por estas películas.

En el primer caso, el filme de Martin Scorsese, una obra maestra tardía del director de 81 años, dejaron fuera de las menciones a Leonardo Di Caprio en la categoría de actor principal y al director, fuera de la categoría de guion adaptado. Otro dato que le juega en contra es que es la décima nominación como director para el autor italoamericano, pero solo lo ganó una vez en "Los Infiltrados". Su película previa, "The Irishman", cosechó 10 nominaciones, pero no ganó ninguna estatuilla.

Su chance más fuerte en esta oportunidad es el Oscar a mejor actuación femenina para Lily Gladstone. La actriz, nativa americana, compite cabeza a cabeza en premios con Emma Stone y la academia bien pensante también busca la corrección política y darle un premio a un miembro de una comunidad castigada le haría bien en papeles. No hay que confundirse: Gladstone es una actriz excepcional, su retrato de una mujer engañada por un hombre blanco y que pierde de a poco su riqueza, su tierra y su salud es desgarradora y sutil. Si no estuviera acompañada de otras grandes competidoras,"Killers of The Flower Moon" podría arrasar con los premios: su reflexión del mal cotidiano, de una comunidad pequeña y cómplice de horrores es el reverso del sueño americano y un homenaje a los nativos que fueron humillados y exterminados por los colonizadores. Una obra maestra que el tiempo dejará en su debido lugar, que tranquilamente podría ser el broche de oro para uno de los cineastas más influyentes y fascinantes de los últimos 50 años.

"Barbie", en cambio, con el correr del tiempo de su estreno y el inicio de la temporada de premios se fue “desinflando”. La película, que fue la más vista del año en el mundo, un fenómeno social único que congregó a generaciones enteras de mujeres, cosechó pocos premios previos. Y a la hora de las nominaciones de la academia, el filme de la muñeca tuvo el golpe final: ni su protagonista Margot Robbie, ni su directora Greta Gerwig fueron nominadas en sus categorías. E, insólitamente, sí nominaron al reparto masculino, por el Ken interpretado por Ryan Gosling.

Las chances de "Barbie" se reducen a alzarse con canción original, por los temas compuestos por Billie Eilish ("What was I made for?") y Mark Ronson ("I'm just Ken"), y, quizás, guion adaptado para Gerwig y Noah Bambauch. Bajada la espuma del estreno, "Barbie" puede verse como una película entretenida, con grandes dosis de humor y un diseño de producción impecable, cuyos pasajes finales y cierto machaque en diálogos algo obvios sobre el empoderamiento femenino le terminan restando en el producto final.

Las otras cinco

De las otras cinco nominadas, las chances de que ganen algún premio se achican, pero quizás logren dar la sorpresa. "La Zona de Interés", de Jonathan Glazer, áspero drama sobre un militar nazi que dirige el campo de concentración de Auschwitz, es demasiado fría y calculadora para el gran público, pero su doble nominación a mejor película y mejor película extranjera da la pauta de que podría quedarse con el segundo galardón.

"The Holdovers", dirigida por Alexander Payne, es un pequeño drama con toques de comedia sobre un docente y un alumno que conviven unas vacaciones. Ocurre en la década de los 70 y simula el estilo de aquellas grandes películas de esa época, donde rostros y conflictos reales se ponían en el centro de la historia. En este caso, el premio de reparto a Da'Vine Joy Randolph está casi asegurado: ganó casi todos los premios previos. Ella interpreta a una enfermera que atraviesa el duelo por la muerte de su hijo en la guerra de Vietnam.

"Past Lives", ópera prima de Celine Song, es un sentido drama romántico sobre una joven coreana que reconecta con el amor de su infancia. Alejada de todo cliché, propone una visión poderosa de un amor imposible a la manera de otros clásicos como "Los Puentes de Madison" y "Con Ánimo de Amar". Sus chances de ganar algo son escasas: está nominada solamente a guion original y mejor película. Además, tuvo un gran ninguneo Greta Lee, su actriz protagónica, toda una revelación para el cine de ambiciones masivas.

"Maestro" y "American Fiction" si bien cuentan con varias nominaciones, parecen haber sido elegidas por compromiso, para mantener las buenas costumbres de la academia. La primera es un proyecto egocéntrico de Bradley

Cooper sobre Leonard Bernstein, leyenda de la composición musical. La película no tiene un centro definido: se enfoca más en la vida amorosa del compositor que en su talento o pasión por la música. "American Fiction" es una comedia ligera sobre la cultura afroamericana sin grandes estridencias.

Filmes como "Ferrari", "Priscilla" y "May December" fueron exponentes más dignos del cine reciente que estas últimas dos opciones.

Casi sin argentinos

En esta oportunidad, "Los Delincuentes", de Rodrigo Moreno, que había sido seleccionada por la academia argentina de cine para competir por los Oscar, no pasó de la preselección final. La presencia argentina se dará con parte del reparto de "La Sociedad de la Nieve", que fue nominada a película extranjera y que tiene la difícil tarea de imponerse a la más laureada zona de interés. En cuanto a Latinoamérica, una de sus principales abanderadas será la chilena Maite Alberdi, quien fue nominada a mejor documental por segunda vez por "La Memoria Infinita".