Taxistas piden una app frente al aumento de la inseguridad

Los taxistas de la capital puntana difundieron un comunicado pidiendo a las autoridades por más acciones y la activación de una aplicación móvil que se viene desarrollando desde el gobierno provincial anterior y que ayudaría a dar respuestas ante los hechos de inseguridad.

A partir de esto, Gustavo Coniglio, quien forma parte de un grupo de taxistas autoconvocados que se agruparon en la ciudad, denunció el aumento de los asaltos a los choferes. Desde el viernes, notificaron 6 ataques con cuchillos; el último, a un conductor de avanzada edad.

Coniglio detalló que uno de sus compañeros, “Tino”, fue asaltado el domingo por la noche y le hirieron el cuello. “Por milímetros no le cortaron la carótida. Van 6 asaltos así, de un total de 20 en las últimas 2 semanas. El tema es que los que nos están robando ahora son gente joven, no es gente entrada en edad”, argumentó el taxista.

Si bien el conductor aclaró que los hechos de inseguridad se daban desde hace tiempo, sí marcó que actualmente hay una notoria ausencia policial y una mayor cantidad de accidentes bajo la gobernación de Claudio Poggi. “No hay la cantidad de motos que había antes, ni de patrulleros, ni tampoco de controles”, lamentó.

Una de las soluciones que plantean es la activación de una aplicación llamada Taxi 4.0. Entre sus características, contaba con la función de botón de pánico, que permitía alertar a las autoridades de hechos delictivos en el vehículo.

“El taxista lleva un botón de pánico en el bolsillo, en la palanca de cambio, debajo del pulsador de la radio; aprieta y la Policía lo entra a rastrear y lo va siguiendo o sale al cruce”, explicó. El año pasado, incluso habían hecho pruebas de trackeo, como se lo conoce en la jerga. En Juana Koslay, tuvieron una demora de 10 minutos para rastrear al vehículo; en La Punta, de 15 minutos; en San Luis, de 5 minutos, y en Villa Mercedes, incluso hicieron una simulación de persecución.

En diciembre cambió la gestión del gobierno provincial y por contacto con el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, y distintos intendentes de la provincia se comprometieron a seguir el proyecto. Pero allí se encontraron con un nuevo problema: el intendente Gastón Hissa no les otorgó apoyo ni tampoco hizo entrega del API, que son los padrones de choferes y propietarios. Sin esta información no pueden avanzar con la activación de la app.

“No entendemos la postura del señor intendente hacia nosotros, no se está dando cuenta de que gobernará por cuatro años, el perjuicio que nos está provocando y los problemas que estamos teniendo. Están esperando que haya una muerte y no estamos tan lejos, porque la actividad delictiva se está incrementando; ya no hay forma de pararla”, lamentó.

Hay una distancia entre el sector y el intendente que también se evidenció con la prohibición de ingreso de los taxistas la última vez que se trató un aumento de tarifa, en diciembre pasado.

“Queremos llegar a nuestra casa a salvo. Nos está esperando nuestra familia, en mi caso, mi hijo y mis nietos. Hay mucho en juego. La vida de un ser humano no tiene precio. Nosotros estamos rogándole que se le ablande el corazón al intendente y nos entregue la API para poner en marcha la bendita app”, concluyó.

La nota que difundieron los taxistas autoconvocados llama al Gobernador, a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y a Hissa para que se solucionen el faltante de información que les permitirá contar con la aplicación.