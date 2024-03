Su hermano lo señaló como el asesino pero continuará libre

Por ahora, el caso de L.E. parece estar en una especie de limbo jurisdiccional y a su abogado, el mismo que el de su hermano, pareció caerle como anillo al dedo para delinear la estrategia defensiva de ambos. El adolescente, quien tiene 17 años, y Omar Becerra, de 22, están señalados por el homicidio del tatuador Cristian Esquivel, ocurrido hace dos semanas.

Los detuvieron 8 días después del crimen, pero al más chico lo dejaron libre porque un juez de Garantías se excusó de decidir su futuro bajo el argumento de que, por su edad, la competencia es del Juzgado Penal Juvenil y Contravencional, a cargo de Daniela Benenatti. Pero la magistrada también se declaró incompetente y, mientras buscan una solución, el mayor de los Becerra declaró ayer y culpó por el asesinato al más chico. En la primera audiencia del caso, una defensora de Niñez había pedido considerar que L.E. creció en un contexto de suma vulnerabilidad, que tiene 23 hermanos y que todos sufrieron violencia intra y extrafamiliar, y que hace 7 años tratan de tutelarlo con expedientes en juzgados de Familia. Mientras, los Esquivel aún lloran la muerte de “El Zabeca”, como lo conocían en el ambiente, ultimado de siete puñaladas, algunas con hasta 17 centímetros de profundidad.

Hay que aclarar que L.E. es punible y que indefectiblemente va a llegar a juicio por el hecho. El quid radica en que su caso deberá tratarse bajo el régimen juvenil y, en caso de ser condenado, el monto de años deberá ser fijado por Benenatti. Pero lo que hoy le interesa al fiscal de Instrucción 1, Francisco Assat, es que en el transcurso no se fugue ni entorpezca las averiguaciones que restan.

Por eso, cuando le formuló cargos, pidió 90 días de prisión domiciliaria, pero el juez Marcos Flores Leyes solo le formuló cargos, por ser coautor del delito de “Homicidio criminis causa”, una de las tipificaciones penales más graves, pero se excusó de imponerle una medida de coerción. Su hermano, en cambio, pidió 8 días de prórroga de la detención y hoy se sabría si irá a prisión o no.

Ayer, en una audiencia que pidió su abogado, Héctor Zabala Agüero, Omar declaró y dijo que la noche del crimen él y su hermano estaban “en la casa de mi mamá, mi hermano sacó entre ocho mil y nueve mil pesos, no me acuerdo bien, y me pidió que lo acompañase a comprar media piedra de faso (marihuana). Yo le dije que no, pero me insistía que lo acompañara porque era cerca. Salimos caminando y llegamos hasta donde estaba el señor este (por Esquivel). Allí veo que se hacen una seña y se van para el oscuro, y yo me voy más adelante. Habrá pasado un segundo y ahí empezaron a discutir, a agarrarse y veo que mi hermano saca algo y supuse que era un cuchillo, porque no vi bien qué arma era, y le pega dos o tres veces, pero no me acuerdo bien, porque me asusté”. Cuando llegaron a su domicilio en el barrio La Vecindad, “me dijo que le pegó un puntazo para sacárselo de encima, porque (la víctima) le quería quitar la plata y dije que estaba mal lo que había hecho. Le pregunté si lo conocía y me dijo que sí, porque le había hecho un tatuaje en el brazo cuando tenía 13 años. Lo empecé a retar, le dije que estaba mal y que se tenía que entregar”, agregó.

Y siguió: “Yo soy un chico que nunca estuvo en una comisaría, nunca anduve haciendo macanas ni nada de eso. Ahí mi abogado tiene mi recibo de sueldo para que vean dónde trabajo. Y yo no vivía con mi mamá, unos días antes me había peleado con mi novia por una discusión y me fui a lo de mi mamá unos días, pero siempre trabajé”.

Su versión de que L.E. presuntamente quiso defenderse para que no le sacaran la plata se relativiza con lo brutal de la agresión: Esquivel tenía 7 puñaladas, seis en la parte frontal, en zonas vitales, y una por la espalda, que le afectaron severamente dos órganos e hicieron que se desangrara en un quirófano.

Se vieron antes

Becerra también contó que su hermano y “El Zabeca” se reunieron el mediodía del miércoles 21 de febrero en la zona del hotel Dos Venados, donde el chico oficia de lavacoches, y concretaron un encuentro para ese día a la noche, que finalmente se dio pasadas las tres de la madrugada del jueves 22 y que culminó con el asesinato.

Para Assat, la declaración de ayer no hace más que reforzar su hipótesis de que ambos son coautores del hecho y entiende que la estrategia de Zabala Agüero es depositar toda la responsabilidad en el adolescente. No obstante, confía en que los reveses sobre las incompetencias al menos van a dejar algo bueno.

“Nosotros estamos en desacuerdo en que no se haya dictado la medida (de prisión domiciliaria), ya que argumentamos riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento. Entonces, hicimos una revocatoria con apelación al subsidio pidiendo que la jueza nos dé la medida. Entendemos que naturalmente nos la va a rechazar y que el dilema va a terminar en un tribunal superior que decidirá quién tiene la competencia y, así, saber de una vez por todas quién tiene que intervenir en este tipo de casos, porque si no, siempre vamos a encontrarnos en una dialéctica en la que los jueces siempre se van a declarar incompetentes”, le comentó a El Diario.

Redacción/MGE