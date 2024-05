No hubo acuerdo y municipales inician un paro por 72 horas

El conflicto entre los trabajadores municipales y el intendente capitalino, Gastón Hissa, continúa. Una vez más el jefe comunal se niega a actualizar los salarios de los empleados y por ello, ATE San Luis, el gremio que nuclea a la gran mayoría de los obreros confirmó un paro por 72 horas con cese total de actividades desde este martes hasta el jueves. La situación quedó plasmada tras el fracaso de la última audiencia de conciliación obligatoria dictada por Relaciones Laborales. A raíz de ello, el Municipio, a través de una presentación ante ese mismo organismo, exigió que declare la ilegalidad de la medida de fuerza. De ese modo quedaría habilitada a descontar el día a quienes no concurran a sus puestos laborales.

En el texto firmado por el Secretario Legal y Técnico y de Relaciones Institucionales, Andrés Heredia, la Comuna denuncia a ATE San Luis por el "incumplimiento de las normas vigentes, ya que no anunció ni comunicó la medida de fuerza en cuestión no respetando los cinco días hábiles que prevé la normativa. A su vez queremos informarle que la Municipalidad de San Luis presta servicios públicos esenciales que deben ser garantizados a todos los ciudadanos conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. Desde la entidad gremial no han comunicado el cronograma donde se garantice la prestación de los servicios básicos esenciales a los vecinos", indica la presentación dirigida a la Dirección de Relaciones Laborales, a cargo de Alberto Lindow.

En ATE advierten que el paro arranca hoy y no se modificará. Buscarán visibilizar el reclamo.

Pero como en otras presentaciones similares Hissa no tuvo eco en Relaciones Laborales, esta vez avisó que, en caso de recibir un revés, "acudirá a la Justicia Provincial a fin de garantizar la prestación de servicios básicos para los vecinos de la ciudad", expresa la carta.

Al margen de estas maniobras, la medida de fuerza quedó firme desde muy temprano y por tres días los empleados irán a la huelga.

"La medida está confirmada. Hissa hace otro pedido similar a los anteriores ante Relaciones Laborales, diciendo que la ciudad no se puede quedar sin servicios esenciales. Pero no es así. Solo la sanidad, el control del tráfico aéreo y la distribución de agua y luz eléctrica son esenciales. Es muy claro lo que nosotros venimos reclamando. Una actualización de los salarios de los trabajadores de manera urgente y el intendente Hissa ni siquiera escucha a los compañeros. La medida de fuerza no se modifica y estaremos juntos visibilizando el reclamo", expresó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, en diálogo con El Diario de la República.

Asambleas contra la ley "Bases"

Ayer a la mañana ATE y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizaron asambleas en contra de la ley "Bases", que avanza en el Congreso Nacional.

La medida de fuerza se efectivizó en las instalaciones del Aeropuerto de San Luis.